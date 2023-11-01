تكريم أبطال أكتوبر وعروض وطنية للطلاب في احتفال تعليم الإسكندرية (صور)

نظمت اليوم، مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، حفلا ضخما بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر 50 عاما على النصر، والذي جرى تأجيله من شهر أكتوبر بسبب حالة الحداد التي أعلنتها الدولة بسبب استهداف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وأحداث فلسطين، بحضور عدد من أبطال أكتوبر ورابطه أبطال أكتوبر برئاسة إبراهيم عبدالله، وقيادات المنطقة الشمالية العسكرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والصحفيين ومديروا الإدارات التعليمية المختلفة، وممثل من الأزهر الشريف والكنيسة وعدد من الشخصيات العامة.

وجرى تكريم الأبطال من حرب أكتوبر كلا من اللواء علمي كامل، واللواء هاشم أبوالفضل، والمقدم هنيدي مهدي، والمقدم على عبدالغني، والبطل المقاتل الأمير عبد المجيد بدارى، والبطل مقاتل محمد جاد، والبطل المقاتل عادل مرجان، والبطل المقاتل سعيد الصباغ.

أكد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، أن نصر أكتوبر جاء ليبني مستقبل مصر ويؤسس دولة قوية قادرة على ردع أي عدو أو تهديد، وهذا ما نراه أمامنا من احداث ومحاولة استعراض القوي على دول ضعيفة ومحتلة، لافتا أن قواتنا المسلحة والقيادة السياسية أرسلت رسائل قوية لكل من يفكر أو تسول له نفسه أن يقترب من مصر.

وأضاف ابوزيد، أن الاحتفال ب50 عاما نصر وفي بشاير الخير هو رسالة لأولادنا وطلابنا أن تاريخنا بني عليه مستقبلنا وأن ما نراه الآن من إنجازات ما كان يتحقق لو كنا ظللنا محتلين وليتعلم أولادنا ويروا عدد من أبطال النصر الحقيقين.

وشهد الحفل كورالا لتلاميذ إدارة المنتزة ثان، وعرض رياضي وطني تحت عنوان جندي مقاتل لإدارة العجمي، وعرض رياض أطفال روضة الإخلاص بعنوان قالوا اية علينا إدارة غرب، عرض رياضي وطني لطالبات مدرسة نبوية موسي، وعرض ام الدنيا لروضة أميرة لطفي بإدارة غرب.

وكان شهد احتفال 50 سنة نصر الذي تنظمه، معرضا للوحات الفنية الخاصة بنصر اكتوبر بالإضافة إلي المجسمات الخاصة بيوم المعركة ومجلات الحائط المدرسية.

كما تصدر المعرض صورة للرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام والرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق الراحل سعد الدين الشاذلي وغرفة عمليات حرب اكتوبر وصورا لارض المعركة.

ويحضر الاحتفال عددا من أبطال نصر أكتوبر، وقيادات من المنطقة الشمالية العسكريةواعضاء مجلس النواب والشيوخ ومديروا الادارت التعليمية والإعلامين والصحفيين.

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ويقام احتفال نصر أكتوبر بمدرسة أميرة لطفي ببشاير الخير ٣ بإدارة غرب التعليمية وهو الاحتفال الذي جري تأجيله بسبب حالة الحداد التي اعلنتها الدولة بسبب ضرب مستشفي الاهلي المعمداني بغزة.