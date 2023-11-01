نائب محافظ البحيرة تستقبل وزيرة الثقافة بالديوان العام

استقبلت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة وعمرو البسيونى- رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، حيث تأتي الزيارة في إطار الجولات التفقدية لعدد من المنارات الثقافيه بالبحيرة.

رحبت الدكتورة نهال بلبع، بوزيرة الثقافة مؤكدة على أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في نشر التنوير والإرتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية من خلال ما تقوم به من أنشطة وتدشين الكيانات الثقافية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى دعم القيادة السياسية، و الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير البنية الأساسية للتعليم والثقافة لأهمية العلم والثقافة فى تشكيل وبناء العقول والفكر المستقيم وقدرتها فى تشكيل وإفراز شخصية قوية تمتلك من الوعي والفكر ما تستطيع من خلاله إتخاذ القرارات والوعي بكل ما تشهده بلدنا حاليًا من إنجازات فى شتى القطاعات.

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حضر الاستقبال محمد بسيونى - مدير عام فرع ثقافة البحيرة ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وشريف ابو العلا مدير دار الأوبرا.