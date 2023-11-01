الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

استرداد 27 فدانا من أراضى الدولة بقرى الشركة 3 بالوادي الجديد

إزالة تعديات على
إزالة تعديات على أملاك الدولة، ڤيتو

شنت اللجنة المشكلة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، حملتها على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، عن إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بمساحه 27 فدان، بمعرفة لجنة تحصيل مديونيات ومستحقات الدولة الخاصة  بالمستثمرين والشركات  الحاصلين على الأراضى الزراعية وواضعى اليد على أراضى املاك الدولة، برئاسة أحمد صدقى مساعد رئيس المركز، وذلك خلال المرور على بعض المشروعات الاستثمارية والأراضي الزراعية المستأجرة من الدولة وإزالة التعديات على أراضى املاك الدولة بقري الخارجة، وذلك لتحصيل ما عليها من مستحقات.

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وأهاب جهاد المتولي  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بالمستثمرين أصحاب الأراضى سرعة سداد القيم المستحقة عليهم من مديونيات.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعًا لمتابعة جهود حماية أراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف، في إطار توجيهات القيادة السياسية لصون حقوق الدولة والأجيال القادمة، موجهًا بما يلي:

◾قيام صندوق استصلاح الأراضي بحصر أسماء كافة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بنطاق المحافظة، على أن تقوم المراكز بتنفيذ أعمال الإزالة خلال أسبوع.

◾إتخاذ الإجراءات القانونية في حال التعدي على أي موظف خلال تأدية عمله بتنفيذ قرارات الإزالة، وإحالة الواقعة للنيابة.

◾عرض تقرير مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء مدعم بالصور؛ لإتخاذ الإجراء المناسب.

◾تشكيل لجان معاينة للأراضي التابعة للصندوق لحصر التوسعات غير المقننة.

◾رصد وتأريخ مخالفات البناء من خلال وحدة المتغيرات المكانية وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المسئول المتقاعس عن منع هذه المخالفات في نطاق المركز أو القرية التابعة.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، بالسادة المواطنين سرعة تقنين أوضاعهم  وتجنب التعدي على أراضي وأملاك الدولة أو البناء المخالف، كما تؤكد أن وحدات المتغيرات المكانية بالمراكز تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه قال اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة، على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم.

ولفت محافظ الوادى الجديد، إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع أجهزة الدولة المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات، وتطبيق القانون بكل حسم وتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

وأشار إلى أن الموجة الحالية بدأت في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، موضحا أن هناك تنسيقًا بين المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة.

وطالب الزملوط، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على ضرورة عدم التهاون في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، واستمرار التنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظًا على حق الشعب.

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