الصحة العالمية ترحب بقرار مصر لعلاج 81 مصابا ومريضا من أهالي غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعمل على دعم وزارة الصحة والسكان المصرية في تخطيط وإنشاء نظام شامل للفرز والاستقرار والإخلاء الطبي، من خلال توفير التدريب المستمر لموظفي الرعاية الصحية كما تعمل منظمة الصحة العالمية مع جمعية الهلال الأحمر المصري لضمان توفر خدمات دعم الصدمات النفسية للمرضى.

منظمة الصحة العالمية: يوجد 65 سيارة إسعاف مجهزة بكامل قدرات الإنعاش ودعم الحياة

وقالت في بيان إنه يوجد 65 سيارة إسعاف مجهزة بكامل قدرات الإنعاش ودعم الحياة، كما تضم ثلاثة عشر فرقًا من فرق الإسعاف أطباء طوارئ مدربين بالإضافة إلى مسعفين مع تدريب متقدم على دعم الحياة.



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وأوضحت أن مستشفى العريش ستكون أول مستشفى إحالة رئيسي لقد قامت بمعدات الإنعاش والعناية المركزة بالكامل، ومجموعة من الفرق الجراحية للتحكم في الإصابات الخطيرة، بما في ذلك الصدمات والحروق الكبيرة، كما تم وضع ترتيبات الإحالة إلى مستشفيات الخط الثاني في مصر.

الصحة العالمية: لا يزال الآلاف داخل قطاع غزة بحاجة إلى الحصول على الخدمات الصحية العاجلة

وأشارت إلى أنه لا يزال الآلاف الآخرين داخل قطاع غزة بحاجة إلى الحصول على الخدمات الصحية العاجلة والضرورية وسط نقص الأدوية واللوازم الصحية وغيرها من المساعدات مثل الوقود والماء والغذاء.

ويشمل المحتاجون بشدة الآلاف من المدنيين المصابين بجروح خطيرة (الكثير منهم من الأطفال)؛ وأكثر من 1000 شخص يحتاجون إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة؛ وأكثر من 2000 مريض يتلقون العلاج بالسرطان؛ و45000 شخص يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية؛ وأكثر من 60000 شخص مصابون بداء السكري ويجب أن يكون هؤلاء المرضى قادرين على الحصول على الرعاية الصحية بشكل مستدام داخل غزة.

الصحة العالمية: يجب حماية المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية من القصف

وأكدت الصحة العالمية أنه يجب حماية المستشفيات وغيرها من المرافق الصحية من القصف موضحة انه قبل 7 أكتوبر 2023، كان حوالي 100 مريض يحتاجون يوميًا للحصول على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة خارج قطاع غزة بسبب عدم توفر الخدمات الصحية المتخصصة اللازمة داخل غزة.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وسريع - بما في ذلك الوقود والماء والغذاء والإمدادات الطبية - إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، ووصول المرضى إلى خدمات الإحالة خارج غزة كما دعت إلى وقف إطلاق النار إنساني لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة.