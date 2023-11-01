الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

بسبب الثأر، حجز شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة المرج، بحجز شخصين لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه شقيقين محدثين إصابتهما وعثر بحوزتهما على 3 أسلحة نارية بالمرج وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 
 

 

 تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها شقيقين (عاملان بمحل- مقيمان بدائرة القسم) مصابان بطلقات نارية.

وبالانتقال وسؤالهما قررا بتضررهما من (فران- مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإطلاق أعيره ناريه تجاههما  من "طبنجة " كانت بحوزته حال تواجدهما بالمحل عملهما ولاذ بالفرار، نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها، وعللا إقدامه على ذلك لقيامه بالثأر منهما بسبب قيام شقيقهما بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى لوفاته.

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وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة المشكو فى حقه بالإشتراك مع شقيقه (عامل- مقيم بذات العنوان).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة- 2 فرد خرطوش- فلاشة موثق بها مقاطع فيديو خاصة بالواقعة).
 

وبمواجهتهما تعترفا بارتكاب الواقعة أخذا بالثأر لمقتل شقيقهما على يد شقيق المجنى عليهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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