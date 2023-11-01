الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة معدات من داخل شركة بالتجمع الأول

حبس 3 أشخاص بتهمة
حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة،فيتو

 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 3 أشخاص سرقوا معدات من داخل شركة بالتجمع الأول وذلك ٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات. 

البداية عندما تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة (عدد من الأدوات والمعدات) من موقع إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب “الفك”.

وأضافوا بقيامهم ببيعها لدى عميلهم (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) أمكن ضبطه.. وبحوزته كمية من (المعدات والأدوات) من متحصلات السرقة، كما أقروا بإرتكابهم عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب.

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كما تم ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بأحد محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة قسم شرطة الجمالية وعرضها مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبمواجهتها اعترفت بسرقة المضبوطات من داخل مسكن (ربة منزل- مقيمة بذات العقار محل سكن المتهمة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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