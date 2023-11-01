حط كرسي وقالي انزل شيله، نص أقوال المتهمين بقتل شاب ببولاق الدكرور (خاص) (مستند)

حصلت فيتو علي نص أقوال المتهمين في تحقيقات النيابة في اتهام ٧ أشخاص بقتل شاب والشروع في قتل والده في بولاق الدكرور، فيما يلي استعراض لأقوال المتهم الأول والثاني

وما هو تحديدًا سبب تشاجرك مع المتوفي إلى رحمة مولاه ؟

ج/ اللي حصل إني كان معايا عربيتي وكان راكب معايا صاحبي محمد أحمد محمود وأم وائل وكنا رايحين القرافة علشان نزور أخو وائل، أمه قالت لنا تعالو أخد وائل معانا فروحنا على المكان اللي هو شغال فيه، في الزريبة بتاعت تامر المتوفي وأول ما وصلنا ودخلنا الشارع كان تامر واقف قدام الزريبة، أم وائل سألته على وائل رد قالها انا بقالي يومين ماشفهوش.

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وأضاف المتهم، وأنا بلف بالعربية علشان نمشي تامر حط كرسي قدام العربية وقالي انزل شيل الكرسي بطريقة وحشة، نزلت أنا من العربية ورحت ناحيته سألته ليه كده راح زاقني في صدري وقالي امشي روح شيل الكرسي، راح صاحبي محمد أحمد العطار اللي معايا دلوقتي نزل من العربية راح تامر ضربه في بوقه، وقام فاتح مطوته طلعها من جنبه وعورني في دراعي اليمين وجري على الزريبة طلع منها كذلكين.



واستكمل: راح صاحبي محمد احمد جايب إزازة من على الأرض وضربوا بيها في وشه، أنا مسكت الكرسي اللي كان محطوط حاولت أصد بيه قام ضاربني بالكزلك في كف إيدي اليمين، كان هيعورني في رقبتي قام محمد أحمد صاحبي مسك السكينة قام هو معوره في ايده، والناس اللي كانت هناك ضربوا صاحبي بالشومة، قمت أنا سيبتوا وجريت وهو جري ورايا وبعد كده لقيت واحد سايق العربية مطلعها لغاية برة وهو ده سبب الخناقة.

اقوال المتهم



س/ وما الذي بدر منك تحديدًا عقب ذلك ؟

أنا بعد كده خدت العربية وروحت بها على شارع مدرسة خطاب سبتها في شارع المدرسة، وفي واحد منعرفوش خدني أنا ومحمد ركبنا موتوسكل وروحنا على مستشفى الموظفين قالوا إن محمد لازم يروح القصر العيني، وبعد كده الراجل اللي احنا منعرفهوش مشي واحنا روحنا مستشفى الأمل اللي عند مزلقان أرض اللواء بتاكسي، وحجزوا محمد أحمد، وبعديها بنصف ساعة ركبنا تاكسي تاني وروحنا على مستشفى الهلال الأحمر مش فاكر مكانها فين وكنا هنحجز هناك علشان نعمل عمليات في ادينا في مشينا.



س/ هل قمت بإعداد أسلحة نارية ( بندقية خرطوش - مسدس - ألعاب نارية ) وحشد من الشاب وتحريضهم على قتل المتوفي وتوجهتم جميعًا إلى حيث أيقنتم تواجده، وما إن وصلتم وجهتكم حتى أطلقتم وابل من الأعيرة النارية لإرهاب جميع المتواجدين والحالة دون تدخل أحد مساعدته، وما إن شاهدتموه حتى أطلقت انت صوبه عيارا ناريًا من البندقية الخرطوش استقرت بجسده فأحدث إصابته التي أدت إلى وفاته قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج/ محصلش



س/انت متهم بقتل تامر كامل عمدًا مع سبق الإصرار بالاشتراك مع كلا من صالح اشرف. عمرو عبد الله، أحمد سيد. أحمد عطوه. محمد مرعي وآخرين وذلك بانك وعلي اثر مشاجرة فيما بين المتهم محمد صلاح والمجني عليه عقدتم العزم وبيتم النية علي قتله وقمتم بأعداد أسلحة نارية (بنادق خرطوش - مسدس - العاب نارية وحشد بعضكم البعض وتوجهتم جميعًا الي حيث ايقنتم تواجده بمحل عمله وما ان وصلتهم وجهتكم حتي استعرضتم القوة ولوحتم بالعنف قبل المجني عليه والأشخاص المتواجدين في المكان بان أطلقتم وابل من الاعيرة النارية لإرهاب جميع المتواجدين والحالة دون تدخل أحد لمساعدته وما ان ظفرتم بالمتوفي حتي اطلقتم صوبة عبارًا ناريًا من البندقية الخرطوش استقرت بجسده فاحدث اصابته التي أدت الى وفاته قاصدين ازهاق روحه علي النحو الميين بالتحقيقات ؟

ج محصلش

س/ انت متهم بالشروع في قتل كلًا من محمد حنفي وكمال علي عمدا مع سبق الإصرار بالاشتراك مع كلا من صالح اشرف. عمرو عبد الله، أحمد سيد، أحمد محمد، محمد مرعي وآخرين وذلك بانك وعلي اثر مشاجرة بين المتهم محمد صلاح والمتوفي محل الاتهام السابق قمتم بأعداد أسلحة نارية بنادق خرطوش - مسدس - العاب نارية ) وحشد بعضكم البعض لمناصرة المتهم وتوجهتم جميعا الي حيث ايقنتم تواجده بمحل عمله وما أن وصلتهم وجهتكم حتي استعرضتم القوة ولوحتم بالعنف قبل جميع المتواجدين بمكان الواقعة بان أطلقتم وابل من الاعيرة النارية من أسلحة خرطوش صوب المجني عليهما أنفي البيان من استقرت بأجسادهم فأحدثت أصابهم قاصدين ازهاق روحهم الا انه قد خاب اثر جريمتكم لسبب لادخل الارادتكم فيه وهو عدم إصابة المجني عليما في مناطق قاتله علي النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج محصلش

أقوال المتهم

أقوال المتهم الثاني في القضية



وكما تنشر فيتو أقوال المتهم الثاني في القضية قتل شاب والشروع في قتل والده في بولاق الدكرور

س/ صف لنا ما حدث انذاك تحديدا ؟

ج/ اللي حصل ان يوم الجمعة ٢٠٢٢/٥/٣١ حوالي الساعة ٩:٣٠ الصبح كنت قاعد في شقة واحد صاحبي اسمه محمد احمد وشهرته ( حمو) محمد صلاح اتصل بيه علي تليفونه وقاله تعالي علي ارض اللواء علشان انا بتخانق بعد لما حمو قفل معاه وصحاني وقالي تعال علشان محمد صلاح بيتخانق في ارض اللواء، نزلنا وروحت انا وحمو علي شارع المحدة الي في أرض اللواء، وأول لما وصلنا كان ابن خالتي اسمه أحمد محمد كان موجود هناك، هو وعمرو احمد وده جارنا في الشارع، قام حمو كلم محمد وقالوا احنا وصلنا قالوا طب انا جايلكوا وبعدها بربع ساعة لقينا محمد صلاح راكب مكنة وكان لوحده ومتعور في كف ايده ولافف علي ايده قماشه.

وأضاف المتهم: سالنا ايه الي حصل قالنا ان هو كان معدي مع واحد صاحبه واتخانق مع تامر بس، المكان كان في كرسي محطوط وتامر مرداش يشيلوا وقالنا خليكوا واقفين زي مانتوانا هخش جوه أجيب حاجة واجي ومشي ناحية منطقة المعتمدية وبعدها بنصف ساعة لاقينا راجع تاني ومعاه اتنين واحد اسمه احمد اللي اعرفه عنه انه من المعتمدية وواحد ثاني معرفوش وكانو راكيين مكنه واحده والواد الي انا معرفوش كان ماسك في ايده بندقية خرطوش سوداء، فسالتوا هتروح علي فين دلوقتي قالي انا هخش عند شارع المدارس هجمع الناس وهخش علي تامر وعلشان مكنش في مكان نركب المكنة مشيت انا وعمرو احمد وحمو روحنا لغاية شارع المدارس كان واقف هناك محمد صلاح واحمد بتاع المعتمدية وواحد تاني راكبين علي مكنة وكان في مكنة تاني علها ٣ اشخاص معرفهمش بس هما من أرض اللواء.

وأشار المتهم: وكان واحد اسمه (عبدة موته ) من الطريق الأبيض معرفش اسمه كان واقف بمكنة ساعتها محمد صلاح كان في جنبه شوال اخضر نده العمال السريحة الي بتقف عند مقلب الزبالة الي عند مجمع المدراس قالهم فضوا الشوال ده وكل واحد ياخد شمروخين والعيال فضت الشوال كان مليان شماريخ وانا خدت شمروخ وبعد كده محمد صلاح طلع طبنجة من جيب السويت شيرت الي كان لابسه واداها (لعبده موته ) وقالو خلي دي معاك.

واستكمل: سالنا محمد صلاح انت هتعمل ايه قال لنا انا هعوره ذي ما عورني جريوا بالمكن اتحركوا علي مكان الخناقة الزربية الى شغال فيها تامر، وانا روحت وراهم جري انا والعمال السريحة بتاعت الزبالة وأول ما وصلت علي اول الشارع هما كانوا وصلو قبلي شفت ناس كتير خارجة من شارع الزربية بتاعت تامر وشوفت محمد صلاح كان ماسك في ايده بندقية وبيدها للشاب الي من المعتمدية الي انا معرفوش والكل بيجري بالمكن بصيت جوه في الشارع لقيت راجل كبير عمال يلطم علي وشه وبعد كده عرفنا ان تامر مات وهو ده الي حصل.

س/انت متهم بقتل تامر كامل عمدًا مع سبق الإصرار بالاشتراك مع كلا من محمد صلاح. عمرو عبد الله، أحمد سيد. أحمد عطوه. محمد مرعي وآخرين وذلك بانك وعلي اثر مشاجرة فيما بين المتهم محمد صلاح والمجني عليه عقدتم العزم وبيتم النية علي قتله وقمتم بأعداد أسلحة نارية (بنادق خرطوش - مسدس - العاب نارية وحشد بعضكم البعض وتوجهتم جميعًا الي حيث ايقنتم تواجده بمحل عمله وما ان وصلتهم وجهتكم حتي استعرضتم القوة ولوحتم بالعنف قبل المجني عليه والأشخاص المتواجدين في المكان بان أطلقتم وابل من الاعيرة النارية لإرهاب جميع المتواجدين والحالة دون تدخل أحد لمساعدته وما ان ظفرتم بالمتوفي حتي اطلقتم صوبة عبارًا ناريًا من البندقية الخرطوش استقرت بجسده فاحدث اصابته التي أدت الى وفاته قاصدين ازهاق روحه علي النحو الميين بالتحقيقات ؟

ج محصلش

س/ انت متهم بالشروع في قتل كلًا من محمد حنفي وكمال علي عمدا مع سبق الإصرار بالاشتراك مع كلا من محمد صلاح. عمرو عبد الله، أحمد سيد، أحمد محمد، محمد مرعي وآخرين وذلك بانك وعلي اثر مشاجرة بين المتهم محمد صلاح والمتوفي محل الاتهام السابق قمتم بأعداد أسلحة نارية بنادق خرطوش - مسدس - العاب نارية ) وحشد بعضكم البعض لمناصرة المتهم وتوجهتم جميعا الي حيث ايقنتم تواجده بمحل عمله وما أن وصلتهم وجهتكم حتي استعرضتم القوة ولوحتم بالعنف قبل جميع المتواجدين بمكان الواقعة بان أطلقتم وابل من الاعيرة النارية من أسلحة خرطوش صوب المجني علهما أنفي البيان من استقرت بأجسادهم فأحدثت أصابهم قاصدين ازهاق روحهم الا انه قد خاب اثر جريمتكم لسبب لادخل الارادتكم فيه وهو عدم إصابة المجني عليما في مناطق قاتله علي النحو المبين بالتحقيقات ؟

ج محصلش

س/ انت متهم بحيازة واحراز سلاح ناري مششخن(مسدس) بدون ترخيص؟

ج محصلش



س/ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بحيازة واحراز العاب نارية من مما لا يجوز باستعمالها وترخيصها ؟

ج/ ايوه كان معايا شمروخ واحد

س/وهل توجهت بصحبة المتهم/ محمد صلاح لمناصرته حال تشاجره مع المجني عليه تامر كامل؟

ج/ ايوه انا روحت وراه

س/ اين كنت انت متواجد اثناء تلك الواقعة تحديدًا ؟

كنت واقف علي اول الشارع.

س/ ما هو سبب تواجدك أنذاك ووقوفك علي ناصية الشارع محل الواقعة ؟

ج/ كنت رايح مع محمد صلاح علشان يتخانق

تفاصيل التحقيقات في القضية

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10999 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "محمد. ص"، سائق 21 سنة، و"عمرو. ع"، طالب، 18 سنة، و"صالح. أ"، عامل، 20 سنة، و"أحمد. م"، عامل، 19 سنة، و"أحمد. س"، عامل، 19 سنة، و"محمد. م"، 27 سنة هارب، و"محمد. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "تامر. ك"، ووالده "كمال. ع" و"محمد. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادي بهم.

وتابعت التحقيقات إنه كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في أنفسهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وأحرازهم لأسلحة نارية وبيضاء ومفرقعات لاحقة الوصف، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه الأول "تامر. ك" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله على إثر خلاف بينهم، وفي سبيل الوصول لغايتهم أعدوا أسلحة نارية، بيضاء ومفرقعات، وتوجهوا إلى مكان الواقعة حيثما أيقنوا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا ما قد أحل به من إصابات التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليهما "كمال. ع"، و" محمد. ح" عمدًا على إثر خلاف سابق أستقر فيما بينهم والمجني عليه الأول، وما إن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم أعيرة نارية فأحدثوا إصابتهم قاصدين إزهاق أرواحهم، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج اللازم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.