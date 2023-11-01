وزيرة الثقافة: برنامج شهري متكامل بالمركز الثقافي بطنطا مع إقامة عروض سينما الشعب (صور)

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام محافظة الغربية، ضمن برنامج زيارتها للمحافظة لتفقد منظومة الأداء بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، ومتابعة سير العمل بها، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

لقاء وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية

وتضمن اللقاء مناقشة عدد من آليات التنسيق وتكثيف جهود التعاون بين الوزارة والمحافظة، لتطوير منظومة العمل الثقافي بالمحافظة، والمضي نحو تفعيل المزيد من تطوير ورفع كفاءة عدد من المواقع بمدن وقرى المحافظة.

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إلى جانب الاطلاع على موقف عدد من المشروعات والمواقع قيد التجديد ورفع الكفاءة أو الإنشاء والجاري تنفيذها بالمحافظة، من بينها قصر ثقافة المحلة، ومكتبة قرية الأطفال sos.

وزيرة الثقافة

و قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن وزارة الثقافة تسعى جاهدة لتطوير منظومة الأداء داخل المواقع الثقافية على مستوى الجمهورية، بالشكل الأمثل لتحقيق العدالة الثقافية وبناء المواطن المصري.

محافظ الغربية

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن أهم سمات هذه المرحلة يكمن في إصرار الدولة المصرية على إحداث حالة من الحراك الثقافي بكافة أرجائها وتعظبم دور الثقافة في تشكيل الوعي الشعبي بتحدياتتا الراهنة، كما ثمن جهود وزارة الثقافة في تفعيل هذا المسار وإرساء دعائم تحقيق العدالة الثقافية بكافة المحافظات ومنها محافظة الغربية.

تفقد المركز الثقافي بطنطا

أعقب ذلك تفقد وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية، للمركز الثقافي بطنطا، ووجهت وزيرة الثقافة بأهمية إعداد برنامج ثقافي متكامل يتم تنفيذه بالمركز الثقافي لمدينة طنطا بشكل دوري، يتضمن عروضًا مسرحية وموسيقية بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، بجانب مواصلة إقامة العروض المتنوعة لسينما الشعب بشكل مكثف، وتزويد مكتبة المركز بأهم إصدارات المركز القومي للترجمة وقطاعات الوزارة المعنية بالنشر، كما أكدت على ضرورة الاستعانة بالكوادر المتخصصة لإقامة الورش الفنية والحرفية المتنوعة لرواد المركز.

و يضم المركز مسرحًا مُجهزًا بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة الحديثة، ويحوي إلى ٣٢٠ مقعدًا في ثلاثة مستويات، كما يضم قاعات لتكنولوجيا المعلومات، وصالة لكبار الزوار وغرف للفنانين وصالات للتدريبات وقاعات للأنشطة الثقافية والفنية.

كما يضم مركزًا لتنمية المواهب في مجالات الفنون المختلفة، ويقدم المركز دورات تدريبية وورش فنية وثقافية فى مجال الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي وفنون الإلقاء والتعليق الصوتي، كما يوجد بالمركز الثقافي بطنطا وحدة متحفية تضم مقتنيات أهم أعلام ورموز الفن والمسرح من أبناء المحافظة.

مكتبة دار الكتب

كما تفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ الغربية، مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والمُقامة على مساحة 225 مترًا مربعًا، وتشمل أربعة طوابق بالإضافة إلى مخازن للكتب بسطح المبنى، وتحوي 36 ألف كتاب، منها قرابة 10 آلاف مرجع.