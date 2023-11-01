الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بمشاركة 25 فنانا عربيا، "راجعين" تتصدر اليوتيوب

راجعين،فيتو
راجعين،فيتو

تصدرت أغنية “راجعين”، الذي شارك فيها 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تريند “اليوتيوب”، وذلك بعد طرحها بساعات قليلة 

 

أغنية «راجعين»، هي أنشودة وطنية تجسد الصمود والمقاومة والنضال الفلسطيني الذي لا يلين.

أشرف على التوزيع الموسيقي ناصر البشير، الموزع الأردني والعازف على عدة آلات، بمشاركة المغني وكاتب الأغاني والملحن المصري مروان موسى، والموزع عمرو الشوملي.


وتسعى الأغنية لإطلاق نداء عالمي من أجل العدالة والتضامن، ودعم النضال والحقوق الراسخة للشعب الفلسطيني.

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وكان نشر عصام النجار برومو قصيرا للأغنية عبر حسابه على موقع الصور إنستجرام وعلق قائلا: “لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم! اجتمع 25 فنان وفنانة من الوطن العربي لإنتاج أغنية “راجعين” – نشيد للصمود الثابت، ودعوة للوحدة والعدالة والحرية في فلسطين. سيتم التبرع بجميع إيرادات الأغنية لصالح صندوق إغاثة أطفال فلسطين.. #راجعين”.

 

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