بحث 135 شكوى وطلب خلال شهر أكتوبر بمحافظة الشرقية

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر اكتوبر الماضى 135 شكوى وطلب تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وبدوره اشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى تلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية لحل هذه الشكاوى والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكدًا أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تُعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

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ابراهيم عزالدين مدير ادارة خدمة المواطنين

وقال إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التى استقبلتها الإدارة خلال شهر اكتوبر الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى، بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات وظائف بالقطاع الخاص فقط

كتب خدمة المواطنين يمثل احدى الاليات المهمة لحل المشكلات

وأكد الدكتور المحافظ فى وقت سابق أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلى من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصرى.

إبراهيم عزالدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالشرقية

كما أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر أغسطس الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين.وقال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام استقبل خلال شهر أغسطس الماضى 224 شكوى وطلبا تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام.

أزمة طريق العزازى أبوشلبى بفاقوس

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى وقت سابق حل مشاكل المواطنين الواردة عبر وسائل الإعلام والصحافة الورقية لتوجيه المسئولين بفحصها وحلها فورا.وجاء ذلك ردا على الشكوى المنشورة تحت عنوان ( أزمة طريق العزازي – أبو شلبي بالشرقية تبحث عن حل) بخصوص شكوى الأهالي من سوء حالة طريق العزازي - أبو شلبي مما يُعيق حركة السير للمواطنين والمركبات.وأفادت مديرية الطرق والنقل بالشرقية بأن الطريق المشار إليه يربط مركزي أبو حماد - فاقوس وكلاهما مدرج بخطة حياة كريمة ( المرحلة الثانية) حيث تم إدراج الطريق بخطة الرصف وسيتم رد الشىء لأصله عقب الإنتهاء من أعمال المرافق به

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