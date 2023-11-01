حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز المنيا
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16محضر إشغال منها 8 محاضر إشغال بـ"حي وسط المدينة" للمحال التجارية المخالفة ورفع كافة الاشغالات المتواجدة بالطرق وعلى أرصفة المشاه والطريق العام وتم خلالها إزالة الباعة الجائلين، إلى جانب تحرير 8 محاضر على الطريق بشارع الحبشي والجزارين بـ"حي جنوب المدينة"، والتي تعيق حركة السير،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
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