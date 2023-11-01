الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز المنيا

إشغالات المنيا، فيتو
إشغالات المنيا، فيتو

 وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة، لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية لمنظومة النظافة العامة وإجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كافة الإشغالات من حرم الطريق العام.


من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لرفع وإزالة كافة الاشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالتعاون مع وحدة الاشغالات بالوحدة المحلية وشرطة المرافق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 16محضر إشغال منها 8 محاضر إشغال بـ"حي وسط المدينة" للمحال التجارية المخالفة ورفع كافة الاشغالات المتواجدة بالطرق وعلى أرصفة المشاه والطريق العام وتم خلالها إزالة الباعة الجائلين، إلى جانب تحرير 8 محاضر على الطريق بشارع الحبشي والجزارين بـ"حي جنوب المدينة"، والتي تعيق حركة السير،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنيا محافظة المنيا محافظة المنيا اليوم المنيا اليوم اخبار المنيا اخبار المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا أحمد علم الدين محافظ المنيا المنيا الآن اخر أخبار محافظة المنيا

مواد متعلقة

وفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن الكريم بالمنيا

غدا، "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية بقرية طهنا الجبل

فرحة كبيرة بموسم حصاد الفول السوداني بالمنيا، والمزارعون: السنة دي كلها خير

صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة لـ133 ألف منتفعة

بيطري المنيا يحرر 99 محضرا ويضبط لحوما غير صالحة بالأسواق

تعرف على استعدادات محافظة المنيا لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيول

محافظ المنيا يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق بالمراكز ضمن الخطة الاستثمارية

الدولة تسترد 400 فدان بالظهير الصحراوى لمركز المنيا

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

بدء صرف معاشات نوفمبر بزيادة 600 جنيه

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية