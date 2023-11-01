محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الإنشاءات بالمدينة الرياضية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات الجارية بالمدينة الرياضية الملحقة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقهما سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات المعنية.

ووجّه بسرعة الانتهاء من إنشاء الملاعب الرياضية وحمام السباحة وممشى الدراجات والمشاة، وتخصيص مدخل خاص للمدينة الرياضية، كما أشار إلى إنشاء ساحة انتظار بمنطقة البنوك لخدمة العملاء، والإنتهاء من تسوية وتجميل المنطقة المحيطة بالمدخل الرئيسي للعاصمة.

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إستزراع ٢٨٠ الف فدان بالمحافظة..

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، وفد هيئة قناة السويس وشركة "بلدنا" القطرية"؛ في إطار التنسيق لتنفيذ مشروع استثماري واعد بمنطقة بحيرات باريس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وأوضح المحافظ أن الوفد يزور المحافظة على مدار ٣ أيام لمعاينة موقع المشروع والاطلاع على الإمكانات اللوجيستية والبنية التحتية، عقب توقيع مذكرة تعاون في مجال الأمن الغذائي الأسبوع الماضي بحضور السيد رئيس الوزراء، تشمل استزراع ٢٨٠ ألف فدان بالمحافظة؛ لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع الذي تقدر استثماراته بنحو ١.٥ مليار دولار.

وأكّد المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم؛ مُثمنًا جھود الدولة المصریة لتوطين الصناعات الغذائية وتنمية القطاع الزراعي بما يخلق فرص عمل، ويوفر تكلفة استیراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.

محافظ الوادي الجديد يتابع موقف مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية بالمراكز

وعلي جانب آخر ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع متابعة مبادرات خفض أسعار السلع الغذائية، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز.

وشدد الزملوط على التوسع في توفير المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية بكافة المدن والقرى، وذلك في ضوء توجيهات السيد رئيس الوزراء بإطلاق مبادرات خفض الأسعار؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين وللحد من ارتفاع الأسعار، موجهًا بما يلي:

◾عرض موقف مشروعات الصوب الزراعية ومدى التزامها بطرح الإنتاج بالأسواق الداخلية بأسعار مخفضة، وإلغاء المزايا الممنوحة لأصحابها حال عدم الالتزام.

◾قيام الوحدات القروية بتوفير السلع التموينية من الشركة المصرية لتجارة الجملة وطرحها بنفس الأسعار من خلال منافذ القرى تيسيرًا على المواطنين.

◾توفير منافذ متنقلة بالأحياء النائية بأطراف المدن

◾عرض تقرير دوري عن جهود أفضل القرى والمدن في توفير السلع المخفضة.

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