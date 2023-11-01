الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى في أسبوعين قبل قرار الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء، مدعومة بأسهم الرعاية الصحية، مع انتظار المستثمرين لقرار متوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مساء اليوم.

ارتفاع مؤشرات البورصة الأوروبية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش متجها إلى تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

الأسهم الأوروبية، فيتو

اجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة

ولم يبد صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أي إشارة على النية في تغيير النطاق المستهدف الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في اجتماعهم الذي يستمر ليومين، ومن المنتظر صدور القرار الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

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وقادت أسهم قطاع الرعاية الصحية المكاسب وصعدت 1%، مع ارتفاع سهم جلاكسو سميث كلاين 1.8 % بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح ومبيعات العام بالكامل للمرة الثانية.

وهوى سهم أورستد الدنماركية 20.1 % إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد إخفاق الشركة في تسجيل الأرباح المتوقعة في الربع الثالث وفي ظل ارتفاع كبير في مخصصات انخفاض القيمة.

سهم شركة البناء السويدية سكانسكا

كما هبط سهم شركة البناء السويدية سكانسكا 12.3 % بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية للربع الثالث أقل بكثير من التوقعات بتأثير من ضعف أسواق العقارات.