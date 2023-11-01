لماذا منح مبارك الجنسية المصرية لوديع الصافي؟.. 102 عام على ميلاد صاحب الحنجرة الذهبية.. وأبدع في "عظيمة يا مصر" و"صرخة بطل"

وديع الصافي، يصادف اليوم ١ نوفمبر ذكرى ميلاد وديع الصافي، ذلك النجم اللبناني الذي كان ولا يزال أحد عمالقة الطرب في عالمنا العربي والذي كان له دورًا كبيرًا في انتشار الأغنية اللبنانية، فضلًا عن كونه مدرسة في الغناء والتلحين في لبنان والعالم العربي، والذي لقب من فرط جمال صوته بلقب “صاحب الحنجرة الذهبية”.

كيف كانت بداية وديع الصافي الفنية؟

ولد وديع فرنسيس أو الفنان وديع الصافي في قرية نيحا الشوف بلبنان، عام 1921، ولقد برزت موهبته وجمال صوته وهو في الثالثة من عمره، ولقد عاش طفولة متواضعة وعانى من الفقر في حياته، وتنقل وديع في أكثر منطقة لبنانية بسبب طبيعة مهنة الأب، الذي كان يعمل خيالا في الأمن الداخلي، حتى أنه في عام 1930 سافرت عائلته إلى بيروت ودخل وديع الصافي مدرسة دير المخلص الكاثوليكية وبعدها بثلاث سنوات اضطر للتوقف عن الدراسة لمساعدة والده في إعالة العائلة.

بدأ وديع الصافي حياته الفنية بعد نجاحه في مسابقة أعدتها إذاعة لبنان الرسمية ونال الجائزة الأولى في الغناء عام 1938، وكانت لجنة المسابقة مؤلفة من نخبة من أعلام الموسيقى في لبنان، وهم من قاموا باختيار اسم "وديع الصافي" كاسم فني نظرًا لصفاء صوته بدلًا من الاسم الحقيقي وديع فرنسيس، كما طلبت منه لجنة التحكيم الانتساب رسميا إلى الإذاعة، وكانت أول أغنية فردية بصوته بعنوان "يا مرسال النغم".

وكانت بداية نجاحه الفني مع أغنية "طل الصباح وتكتك العصفور" عام 1940، ومع مرور الوقت والسنوات أصبح وديع الصافي أيقونة في عالم الغناء العربي، ونظرًا لقوة صوته وعذوبته أطلق على الراحل وديع الصافي عدة ألقاب، ولعل أبرزها لقب صوت الجبل، ومطرب الأَرز، وقديس الطرب، وعملاق لبنان، وسميت مدرسته في الغناء بالمدرسة الصافية.

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على رمش عيونها ودار يا دار.. أعمال ناجحة في مسيرة وديع الصافي

وكان الصافي مهمومًا بنهضة الأغنية اللبنانية انطلاقًا من أصولها الفولكلورية، لذا فكان يحرص على التعاون مع عدد من الموسيقيين لتحقيق هذا الهدف، وبالإضافة إلى ذلك فإنه قدّم عددا كبيرا من الأغاني الناجحة سواء باللهجة اللبنانية أو المصرية، ومن أبرز أعماله على رمش عيونها، ودار يادار يادار، وأغنية الليل ياليلى، عندك بحرية ياريس التي لحنها محمد عبد الوهاب.

مشوار فني متنوع.. بصمة وديع الصافي في عالم التمثيل

اتجه وديع الصافى إلى السينما، وشارك في عدد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم زهرة السوق عام 1947، كما شارك في فيلم غزل البنات عام 1949، ومسرحية موسم العز عام 1960، ومسلسل كانت أيام عام 1964، وغنى في فيلم انت عمري عام 1964 أيضًا،.

كما شارك في أفلام أخرى مثل ليالي الشرق، وموال (الأقدام الذهبية)، وفيلم نار الشوق عام 1970 مع صباح وهو من إخراج محمد سالم وتدور أحداثه حول (صباح) المطربة المشهيرة التي توافق على سفر ابنتها (هويدا) للعمل بالقاهرة بأحد الملاهى الليلية وتتعرف هويدا على (شريف) وتحبه، ويخبر شريف والده حسن برغبته فى الزواج من هويدا، ويستنكر الأب تصرف ابنه، فهو قد وقف من قبل ضد زواج أخيه (علي) من والدة هويدا وما زال يعيش ذكريات حبه لها، ولا يجد شريف من سبيل إلا أن يخبر عمه بمأساته، فيشجعه على الاستمرار في حبه والحفاظ عليه والفوز بقلب من يحب.

وإلى جانب ما سبق شارك وديع كذلك في فيلم عرس التحدي إنتاج عام 1975 وفيلم الاستعراض الكبير عام 1975 بالإضافة إلى مسلسل كيف تخسر مليون جنيه عام 1978.

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الأغاني الوطنية بتوقيع وديع الصافي

على امتداد مشواره قدم الفنان الراحل وديع الصافي عدد من الأغاني الوطنية في مسيرته الفنية، فعبر الصافي عن عشقه لوطنه لبنان من خلال أغنية لبنان يا قطعة سما، وهي أغنية وطنية لبنانية، قدمها وديع الصافي عام 1960، وهي من ألحانه، ومن كلمات يونس الابن.

ومنذ الثمانينات، ازداد اهتمام وديع الصافي بتأليف الألحان القومية نتيجة معاناته من الحرب وويلاتها على الوطن وأبنائه، ومن أبرز الأغاني الوطنية التي قدمها الراحل وديع الصافي إلى لبنان أيضًا معليش يا لبنان والتي يقول فيها “معليش يا لبنان.. منجوع.. منموت... المهم تبقى كبير يا لبنان”، كما غنى أيضًا يا مخلد التاريخ يا لبنان، وأغنية أي اعتزاز فيك يا لبنان ورفيق ظلك زان كل مكان، بالإضافة إلى أغنية “جايين يا أرز الجبل جايين.. اشتقنا لجبل نيحا لجبل صنّين.. تحت السّما ما في متل لبنان.. لبنان أحلى وجّ أعلى جبين”، وفيها غنى وديع الصافي لقريته والأغنية من ألحانه وكلمات أسعد سابا.

كما قدم أيضًا أغنية “حب الوطن”، والتي يقول فيها “حب الوطن ما أجمله وقلوبنا بترخص اله .. حب الوطن نور الحياة بملك الدني ما منبدله"، وأغنية “بلدي آه يا بلدي” وهي من ألحانه وكلمات إيلي شويري والتي يقول فيها “بلدي.. آه يا بلدي.. بلدي.. بلدي يا قصة الجداول.. يا لون الفرح يا ملعب عصافير.. يا حكاية نواطير.. يا بلدي”.

بالإضافة إلى أغنية “زرعنا تلالك يا بلادي” والتي يقول الراحل وديع الصافي فيها “زرعنا تلالك يا بلادي زرعناها قلوب.. ونشرنا الجو الهادي ع دروب دروب”.

وإضافة إلى ما سبق قدم وديع الصافي أغنية “أرضي عم بتقاسي” والتي تقول كلماتها “أرضي عم بتقاسي أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام بيـكفينا مآسـي وعود وكلام طلاب المدارس واجراس الكـنايس والجندي والفارس واصوات الآذان كلهن عم بيصلوا تيعم السلام”، وقدم كذلك أغنية “صرخة بطل”، وغيرها من الأغاني الوطنية التي تشعل الحماس وحب الوطن في القلوب.

عظيمة يا مصر.. أغنية عظيمة في مسيرة الراحل وديع الصافي

أغنية "عظيمه يامصر يا أرض النعم" وهي أغنية من أشهر وأبرز الأغاني الوطنية المصرية، من كلمات أحمد علام، وألحان وديع الصافي نفسه، ولقد مُنح وديع الصافي الجنسية المصرية من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك بسبب هذه الأغنية عام 1995، ليكون حاملًا إليها إلى جانب الجنسية اللبنانية والمصرية والبرازيلية والفرنسية، كما أنه حصل على ٣٠٠ وسام من ملوك ورؤساء طيلة ٩٢ عاما، وتوفي وديع الصافي سنة 2013 عن عمر ناهز 92 عامًا.