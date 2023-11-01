رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد يلتقى بموظفى الوحدة المحلية لقرى الجديدة

التقى المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بموظفى الوحدة المحلية لقرى الجديدة للاستماع الى مقترحاتهم ومطالبهم وشكاواهم للعمل على سرعة حلها، وذلك بحضور صابر مبارز نائب ثان رئيس مركز الداخلة وأحمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة ومنصور شاذلى عمدة قرية الجديدة وعدد من السادة المختصين بمركز الداخلة.

ووجه رئيس مركز الداخلة، بالاستمرار فى بذل الجهود واستنفار الهمم بما يحقق الاجادة فى الأداء والوصول الى الهدف المنشود وهو تقديم الخدمة المناسبة للمواطن.

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وبدأ الطماوي، قوله بالحديث الشريف الذى يقول ( يحشر قوم من أمتي يوم القيامة على منابر من نور يمرون على الصراط كالبرق الخاطف، نورهم تشخص منه الأبصار، لا هم بالأنبياء ولا هم بصديقين ولا شهداء إنهم قوم تقضى على أيديهم حوائج الناس)

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد، على أن الجميع بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أو الوحدات المحلية القروية يعمل لخدمة المواطنين فى المقام الاول للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم.

وعلي جانب آخر وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تستمر الوحدة المحلية لمركز الداخلة فى تنفيذ المبادرة التى أطلقها المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الداخلة والتى تهدف إلى توفير بعض الخضروات الأساسية والسلع الغذائية للمواطن بسعر مخفض وملحوظ عن السوق. وسط اقبال كبير من المواطنين.

وتواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة فى توسعة طبانات طريق موط - القلمون، وذلك بمعدات الوحدات المحلية لمركز ومدينة الداخلة وبمشاركة الوحدة المحلية لقرى القلمون وإدارة الطرق بالداخلة ومعدات الأهالى وذلك حرصا على سلامة المواطنين وخاصة سائقي عربات الكارو والموتوسيكلات ولتعدد الحوادث فى هذه المنطقة الأكثر خطورة وخاصة فى فترة المساء.

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