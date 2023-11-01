الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

زراعة قنا: نستهدف 15 ألف مزارع في مبادرة "ازرع"

زراعة قمح،فيتو
زراعة قمح،فيتو

بدأت محافظة قنا في تنفيذ مبادرة “ازرع” والتي تستهدف زراعة 30 الف فدان بمشاركة 15 الف مزارع، وذلك تحت رعايه السيد المهندس وكيل وزارة الزراعة قنا محمد جيلاني والمهندس أبو القاسم محمود علي مدير عام الشؤون الزراعية قنا.

وتم عقد ندوات مع مديري الإدارات الزراعية بمراكز المحافظة ورؤساء قسم الإرشاد الزراعي والجمعيات الأهلية بالمحافظة لمبادرة  “ازرع” وبدعم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفيذ الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية

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الجدير بالذكر ان المرحلة الثانية للموسم الزراعي لمحصول القمح 2023 / 2024 م من خلال استهداف زراعة مليون فدان وذلك بتشجيع عدد500 ألف تقريبا من المزارعين في عدد 15 محافظة وهم (البحيرة - القليوبية – الدقهلية - الجيزة – المنوفية – الشرقية -الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج –– قنا –الأقصر - اسوان - الوادي الجديد) من خلال حزمة من التدخلات الأساسية وهى (توفير تقاوي معتمدة من وزارة الزراعة بدعم – تنفيذ مدراس حقلية – متابعة فنيه الحقول )

الخريطة الصنفية لمحصول القمح 

وفي سياق متصل أصدر معهد المحاصيل الحقلية السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023-2024

وجاءت على النحو التالي:

محافظات الوجه البحري

بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية تزرع أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15
الجيزة

تزرع أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15
الفيوم

تزرع أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.
محافظات مصر الوسطى

بني سويف – المنيا تزرع أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7
محافظات مصر العليا

أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7

الأراضي المستصلحة حديثًا في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.
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التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية المنيا القليوبية قنا محافظة قنا

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