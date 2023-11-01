اليوم، تشغيل العيادات الخارجية لمستشفي نجع حمادي العام

تستقبل اليوم"الاربعاء" مستشفي نجع حمادي العام،في اليوم الأول للتشغيل التجريبي للعيادات الخارجية

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن مستشفى نجع حمادي العام ستكون جاهزة للافتتاح تجربيبا مطلع شهر نوفمبر الجاري ، مشيرا إلى أنه يتابع بصفة شخصية جميع المشروعات التي يجري تنفيذها بقطاع الصحة بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الطبي والنهوض به وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



كما وجّه محافظ قنا خلال الاجتماع، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وتوصيل مرفق مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات بمستشفى دشنا المركزي ومستشفى أبو تشت المركزي، تمهيدا لافتتاحهما ضمن المشروعات الطبية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

Advertisements

جدير بالذكر ان المستشفى مقامة على مساحة 4560 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 310 مليون جنيه، وتضم 126 سرير ( 73 سرير إقامة – 12 سرير عناية مركزة – 15 سرير عناية حديثي ولاده – 18 سرير لقسم النساء والولادة – 4 أسرة اقامة حروق – 4 أسرّه عناية حروق).

وتشمل المستشفى قسم للاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وقسم العلاج الطبيعي وقسم الحضّانات وقسم العمليات الجراحية ( 5 غرف عمليات – 8 أسرّه للإفاقة ) وقسم الغسيل الكلوي.