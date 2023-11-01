كرة اليد، استبعاد مهاب سعيد ويحيى خالد من معسكر المنتخب في ألمانيا

كرة اليد، تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، إلى ألمانيا صباح غدا الخميس، للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى يوم 6 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني اليوم عن قائمة تضم 18 لاعبا للسفر إلى معسكر ألمانيا.

استبعاد يحيى خالد ومهاب سعيد

وعلمت “فيتو”، أن المدير الفني الإسباني كارلوس باستور قرر استبعاد كل من يحيى خالد لاعب فيزبريم المجري ومهاب سعيد لاعب نيم الفرنسي، من السفر إلى معسكر ألمانيا بسبب الإصابة.

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ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب ألمانيا يومي 3 و5 نوفمبر الجاري.

وشهد معسكر المنتخب الوطني لكرة اليد المقام حاليا بالقاهرة، انضمام اللاعبين المحترفين، وذلك قبل ساعات من السفر إلى ألمانيا.

قائمة اللاعبين المحترفين

وتشهد قائمة المحترفين كل من:

يحيى خالد (فيزبريم المجري)

يحيى الدرع (فزبريم المجري)

محمد ممدوح هاشم (الخليج السعودي)

علي زين (دينامو بوخارست)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

محمد سند (نيم الفرنسي)

محمد عصام الطيار ( فايلشتيتن الألماني)

محمد علي (لوجرونيو الإسباني)

ويغيب عن صفوف المنتخب في المعسكر المقام حاليا كل من حسن وليد قداح وأحمد هشام دودو بسبب الإصابة.

استعدادات قوية لمنتخب كرة اليد

وانطلق الإثنين قبل الماضي، معسكر المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الجديد كارلوس باستور، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

قائمة منتخب كرة اليد

وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من:

كريم هنداوي - عبد الرحمن طه - يوسف ناجي - عمر سامي - أحمد هشام سيسا - مازن رضا - بلال إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - محمد مجدي - هشام صلاح - مروان حاتم - أحمد خيري - عمر الفولي - أحمد سامح - محسن رمضان - حازم ممدوح - شهاب عبد الله - أكرم يسري - عمر خالد (كاستيلو) - إبراهيم المصري - خالد وليد - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد طغيان.

برنامج تجهيز المنتخب لبطولة أفريقيا

بدأ العد التنازلي لمشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور، في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 28 يناير المقبل في مصر.

ووضع مسئولو اتحاد كرة اليد برنامج إعداد قوي لمشاركة منتخبنا في البطولة جاء كالتالي:

تبدأ استعدادات المنتخب الوطني بمعسكر داخلي خلال الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر الجاري، ثم معسكر خارجي في ألمانيا خلال الفترة من 1 وحتى 5 نوفمبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين أمام منتخب الماكينات.

ويستأنف منتخبنا الوطني استعداداته مجددا خلال شهر ديسمبر من خلال معسكر داخلية يستمر خلال الفترة من 17 ديسمبر وحتى 2 يناير، قبل السفر إلى الدنمارك للمشاركة في بطولة الدوري الذهبي خلال الفترة من 3 وحتى 9 يناير.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مباريات في بطولة الدوري الذهبي أمام منتخبات هولندا والدنمارك والنرويج، بعدها يعود المنتخب إلى القاهرة استعدادا لانطلاق منافسات البطولة القارية.

تصريحات كارلوس باستور

أكد الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن كرة اليد المصرية باتت رقما هاما في المعادلة الدولية، وأن اللاعبين في مصر لا يقل مستواهم بأي حال من الأحوال عن اللاعبين في أوروبا.

وأضاف “باستور”، أن منتخب مصر هو خصم مرعب في جميع الأوقات، وأن أكبر المنتخب الأوروبية لا يرغب في مواجهة مصر بالبطولات الدولية.

وتابع: “واجهت عدد كبير من اللاعبين المصريين في المسابقات الأوروبية وأجدهم دائما مصدر قوة وخطورة على جميع الخصوم، ويصنعون الفارق دائما".

وقال الإسباني كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب كرة اليد، إن هدفه هو حصد ميدالية في أولمبياد باريس 2024، وأن منتخب مصر يمتلك جيلا قادرا على تحقيق الإنجاز.

حصد ميدالية أولمبية في باريس 2024

وأكمل باستور: “من أجل حصد ميدالية أولمبية لابد أولا من تحقيق الفوز على المنتخبات الكبرى في أوروبا مثل الدنمارك وفرنسا وإسبانيا”.

وأشار باستور إلى أن اللاعبين المصريين لديهم سمعة جيدة في أوروبا، وأن هناك العديد من الفرق الأوروبية ترغب في استقطاب المصريين ضمن صفوفها.

وأوضح “باستور”: “أتوقع احتراف المزيد من اللاعبين المصريين في أوروبا خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تلقيت العديد من الاتصالات من مدربين عالميين للاستفسار عن موقف عدد من اللاعبين الشباب”.