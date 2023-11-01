الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

تحرير 30 مخالفة متنوعة في 5 مراكز بقنا

السلع،فيتو
السلع،فيتو

 حررت مديرية التموين بقنا، عددا من المحاضر ضد أصحاب المحال التجارية، وذلك في إطار مرور ومتابعة مستمرة من قبل وكيل وزارة التموين بقنا لمتابعة الأسعار المحاسب أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا بشأن تشديد الرقابة على الأسواق.

وتم تحرير المحاضر تحت أرقام ١٤٥٤٠و١٤٥٤١ و١٤٥٤٢ و٢٤٥٤٣ و١٤٥٤٤  جنح دشنا، وتم ضبط  ٧ كراتين زيت سيارات، و ٣٠ كرتونة بسكويت، و ٢٠ كرتونة حليب،و ٥٠ كرتونة شيبسي و١٠ جراكن زيت سيارات،وذلك لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

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كما تم تحرير المحاضر أرقام ١٦٩٦٢ و٢٦٩٦٠ و١٦٩٦١ جنح ابوتشت  وتم ضبط ٣ قاروصة سجائر،و ١٠ علب تونه جميعهم مجهول المصدر كما تم تحرير المحاضر ارقام ٢٤٢٢١ و٢٤٢٢٢جنح نجع حمادي وتم ضبط  ١١ علبة سجائر تباع بازيد من السعر و ٥٠ لفة عصير لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

وتحرير المحاضر أرقام ١٦٣٣٦ و١٦٣٣٧ جنح قوص حيث تم ضبط  ٢٧ علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير المحضر رقم ١٣٩٨٣ جنح بندر قنا وضبط ٢٦ قطعة مصنعات لحوم مجهولة المصدر كما تم تحرير المحضر رقم ٥٩٧٨ ١  وتم ضبط  قاروصة سجائر وذلك لعدم الاحتفاظ بالفواتير.

وتم تحرير المحضر رقم ١٣٩٩١ جنح مركز قنا وتم ضبط ١٣ كجم مصنعات لحوم بدون بيانات مجهولة المصدر

وبشأن المخابز  ١٣  محضر عدم الإعلان عن الاسعار  ،٢ محضر عدم نظافة ادوات العجن.

وأوضح وكيل الوزارة أن المخالفات التموينيه اليوم بلغت ٣٠  مخالفة تموينية متنوعة.

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سجائر مجهوله المصدر قنا قوص وكيل وزارة التموين بقنا نجع حمادي

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