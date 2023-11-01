خبير يكشف لفيتو مهمة السفن الحربية الإسرائيلية في البحر الأحمر، وسر استهداف الحوثيين لإيلات

الهجوم على غزة، قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي، إن إسرائيل أرسلت سفن حربية إلى البحر الأحمر ليس لضرب أهداف في اليمن، وإنما لاعتراض الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون باتجاه إيلات.



صواريخ الحوثيين قادرة على ضرب أبعد الأهداف في إسرائيل

وأكد الخبير العسكري، أن السفن الحربية الإسرائيلية هدفها في المقام الأول اكتشاف الصواريخ والمسيرات التي يطلقها الحوثيون باتجاه إسرائيل لاعتراضها قبل وصولها إلى أهدافها.

وأضاف اللواء سمير فرج أن الصواريخ والمسيرات التي يمتلكها الحوثيون قادرة على ضرب أي منطقة في إسرائيل ويمكنها أن تصل إلى أثينا في اليونان.

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وأوضح فرج أن اختيار الحوثيين لاستهداف إيلات يمثل ضربة موجعة لإسرائيل، لأنها المنفذ الوحيد لتل أبيب على البحر الأحمر، وهي التي تستقب السفن والبضائع القادمة من الصين وتايوان إلى إسرائيل، وفي حال تعطلها ستضطر السفن تمر من قناة السويس وهو ما يستغرق وقت أول وأموال أكثر.



وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي عن وصول زوارق الصواريخ التابعة للبحرية الإسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر، وذلك في أعقاب إطلاق "الحوثيون" مسيرات وصواريخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

وذكر جيش الإحتلال في بيان صادر عنه اليوم أنه "وفقا لتقييم الوضع وفي إطار الجهود الدفاعية في المنطقة، وصلت أمس زوارق حربية تابعة للبحرية الإسرائيلية إلى منطقة البحر الأحمر".

جماعة الحوثيين في اليمن تقصف إسرائيل

وجدير بالذكر أنه قال وسائل إعلام دولية، إن جماعة الحوثيين في اليمن، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم بطائرة بدون طيار على مدينة إيلات الخاضعة لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.

سفن إسرئايلية، فيتو

الهجوم الصاروخي على ميناء إيلات

وتبنى الحوثيون، إطلاق مسيرات نحو كيان الاحتلال، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "تم تفعيل صافرات الإنذار، بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات".

وردا على سؤال بشأن إطلاق مسيرات تجاه مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، قال رئيس حكومة الحوثيين فى صنعاء، عبد العزيز بن حبتور: "هذه المسيرات تابعة للجمهورية اليمنية.

صواريخ حوثية، فيتو

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قد كتب في حسابه عبر منصة "إكس": "تم تفعيل صافرات الإنذار بعد تسلل طائرة معادية نحو إيلات".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "متابعة للتقارير الأولية رصدت أنظمة الجيش هدفا جويا يقترب من إسرائيل، لم يشكل أي تهديد وأي خطر على المواطنين"، دون أن يؤكد أن هذه الحادثة متعلقة بـ"الطائرة" التي تم رصدها باتجاه إيلات.