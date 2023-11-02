خبير يوضح تأثير التكتلات الاقتصادية على حركة التجارة العالمية

ظهرت العديد من التكتلات والمجموعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تقليل سيطرة وهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، والبدء في الاعتماد على العملات المحلية لدول هذه المجموعات والتكتلات، مثل روسيا التي بدأت تتعامل بعملتها المحلية"الروبل" وغيرها من الدول التي تتطلع إلى تطبيق هذا القرار، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير موازين القوى الاقتصادية العالمية، وظهور منافس آخر للدولار.

تحول النظام الاقتصادي العالمي إلى التعددية القطبية

وقال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر الخبير الاقتصادي ، إن العالم سيشهد تغييرا في خريطة الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة، نتيجة للعديد من التكتلات الاقتصادية التي ظهرت على الساحة خلال الفترة الماضية على رأسها مجموعة البريكس والتي من المقرر تفعيل دورها بداية من العام القادم، حيث تضم هذه التكتلات دول من مختلف القارات، مما يحول النظام الاقتصادي العالمي إلى التعددية القطبية خلال الفترة القادمة.

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الدكتور صلاح فهمي، فيتو

تأثير التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن التساؤل الذي يشغل بال الكثيرين، هو مدى تأثير مثل هذه التكتلات الاقتصادية على الاقتصاد العالمي، وهل سيضيف إليه ميزة جديدة أم العكس، موضحا أنه في حال زيادة حجم تبادل التجارة العالمية، والاستثمارات بأسواق مختلف الدول، وقلة نسب التضخم والبطالة، فإن هذه التجمعات سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاديات مختلف دول العالم، وبالتالي تزيد عدد الدول المنضمة.

لا يمكن التخلي عن الدولار إلا في هذه الحالة

وأشار إلى أنه لن يمكن لأي دولة التخلي عن الدولار إلا في حالة وجود عملة قوية معتمدة دوليا، لافتا إلى أنها لن تحل مكان الدولار بشكل كامل، وإنما ستساهم في تقليل هيمنته وسيطرته، ولكن على المدى البعيد خلال السنوات القادمة، فقوة هذه العملة تستمد من القوة الاقتصادية للدولة، والتي تعتمد على حجم ومدى قوة التبادل التجاري.