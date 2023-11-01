الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

المنوفية تشارك في المعرض الدولى السنوى للصناعة " تراثنا "

الرئيس السيسى داخل
الرئيس السيسى داخل المعرض، فيتو

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مشاركة المحافظة فى الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة" تراثنا " فى نسخته الثانية والذى أقيم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك فى الفترة من 28 وحتى 30 اكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

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وأوضح المحافظ أن محافظة المنوفية تشارك لأول مرة فى الملتقى والمعرض الدولى الهام بمنتجاتها الفريدة والمتميزة من الصناعات الحرفية والتراثية واليدوية من خلال جمعية تراثنا لما تتمتع به المنوفية من منتجات حرفية ذات جودة عالية وطابع مصري صميم، وتنوعت تلك المنتجات ما بين السجاد اليدوي المصنوع من الحرير والقطن وكذلك الأدوات المصنوعة من الفخار والخزف، والأرابيسك، وقطع الأثاث المطعمة بالصدف، ومخطوطات السيرما.

 وقد نالت إعجاب وتقدير الكثير من رواد الملتقى المهتمين بمثل هذه المنتجات اليدوية، كما أبدى العارضون رضاهم عن تلك المشاركة التي كانت بمثابة نافذة جديدة يطلون منها على آفاق أوسع.  

المنوفية قلعة الصناعات اليدوية


وأكد محافظ أن " المنوفية " تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة وتولى المحافظة  إهتمامًا كبيرًا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية، مؤكدًا على مدى حرصه وإهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساهمة فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التى تواجههم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 20230.


جدير بالذكر أن الملتقى الصناعي يعد أكبر حدث صناعي في مصر يغطي 18 قطاعا صناعيا من خلال 18 غرفة صناعية تابعة لإتحاد الصناعات المصرية، ويهدف إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية والعربية والإفريقية للإسهام في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، ويشارك في معرض هذا العام أكثر من 350 شركة مصنعة مصرية والعديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات المساهمة في تطوير الصناعة المصرية.

 

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إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحرف التراثية واليدوية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء السجاد اليدوي معرض تراثنا

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