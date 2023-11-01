الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الوزراء: الاستجابة لـ 1127 استغاثة صحية من المواطنين خلال شهر أكتوبر

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أكتوبر 2023، من خلال تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء 

 اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الدور المهم الذي تقوم به اللجنة في التعامل مع الاستغاثات في المجال الطبي، والقيام بالتدخلات اللازمة لتخفيف معاناة المواطنين، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن شهر أكتوبر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1127 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن تلك الاستجابات شملت صدور 271 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلًا عن إصدار 43 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، و21 قرارًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

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مرضى الأورام وعمليات الجامانايف

وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر أكتوبر الماضي تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 142 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 112 حالة، إلى جانب تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 65 حالة.

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