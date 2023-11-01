الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين

محافظ المنوفية خلال
محافظ المنوفية خلال لقاء المواطنين، فيتو

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها في ضوء اللوائح والقوانين.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية  .

واستمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين والتى تنوعت بين شكوى مواطن بناحية الباجور يتضرر من تعنت الوحدة المحلية ضده وأخري لمواطن  بناحية مسجد الخضر يتضرر من قيام أحد المواطنين بالتعدى على الشارع العمومى، وعلى الفور أحال المحافظ شكواهم إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

Advertisements


كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمركز ومدينة السادات وبركة السبع  بدراسة شكوى عدد من المواطنين بناحية قرية أبو نشابة والغورى، والعرض عليه بالموقف كاملا لاتخاذ اللازم.


ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات  بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة  مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية  للمحافظة وقنوات  التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مدينة السادات مسجد الخضر المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية

محافظ المنوفية: التعدي على الأراضي الزراعية خط أحمر

فقدت 26 من أسرتها فى القصف على غزة، حكاية آية الفلسطينية جاءت للمنوفية لدراسة الهندسة (فيديو)

محافظ المنوفية يوجه بتسريع معدلات رصف الطرق بمنوف وتلا

أول قرار من النيابة بعد مصرع شاب في مشاجرة بالمنوفية

عاتبهم لمعاكسة زوجته، مصرع زوج طعنا على يد شقيقين بالمنوفية

تعيين رشا خضر وكيلا لوزارة الصحة بالمنوفية

رئيس مياه المنوفية يتفقد محطة الصرف الرئيسية بفرع الباجور

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية