الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

هيئة الكتاب تعيد تشكيل رؤساء تحرير بعض السلاسل والمجلات الصادرة عنها

الدكتور أحمد بهي
الدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب، فيتو

قرر مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تغيير بعض رؤساء تحرير السلاسل والمجلات التي تصدر عن الهيئة.

 

سلاسل هيئة الكتاب 

 وجاء تكليف المجلس لشخصيات ثقافية عدة منهم: الكاتب والشاعر عزمي عبد الوهاب، برئاسة تحرير مجلة عالم الكتاب، والشاعر علي عطا برئاسة تحرير سلسلة الإبداع العربي، والدكتور أشرف رضا برئاسة تحرير سلسلة ذاكرة الفنون، والشاعر يسري حسان برئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي، والدكتور سامي سليمان، برئاسة تحرير سلسلة دراسات أدبية.

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وقرر المجلس استئناف سلسلة «أدباء القرن العشرين» برئاسة الدكتور حسين البنهاوي، التي حملت عناوينها الأولى بعض أعمال عميد الأدب العربي طه حسين، إسهاما في المشروع التي تعني به الهيئة هذه الفترة وهو «استعادة طه حسين»، وكذلك تولى الدكتور مصطفى رياض، رئاسة المشروع القومي «الألف كتاب الثاني» المعني بترجمة أهم الإصدارات الفكرية والمعارف الإنسانية، بعد رحيل عميد المترجمين العرب الدكتور محمد عناني.

خطة هيئة الكتاب 

ووجّه مجلس إدارة الهيئة، برئاسة بهي الدين، الشكر لكافة الرؤساء السابقين لهذه السلاسل والمجلات، على ما بذلوه من جهد ملموس في دعم النشر بالهيئة طيلة السنوات السابقة وما قدموه من إسهامات ثقافية.

وقال بهي الدين، إن الهيئة تعمل في الوقت الحالي، على وضع خطط جديدة، بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها الهيئة، والساحة الثقافية المصرية والعربية، وتقدير التجارب السابقة التي هي بالطبع مرحلة تعقبها مرحلة أخرى في التطور الثقافي.

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هيئة الكتاب تطلق مشروع استعادة طه حسين وتصدر 17 عنوانًا من مؤلفاته

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خطة هيئة الكتاب هيئة الكتاب اصدارات هيئة الكتاب الهيئة العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين

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