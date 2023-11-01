الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

أمن قنا يواصل تحرياته لكشف ملابسات مقتل مزارع بدشنا

مقتل مزارع بدشنا،
مقتل مزارع بدشنا، فيتو

 تكثف وحدة مباحث دشنا، شمال محافظة قنا من جهودها لضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى واقعة مقتل مزارع فى تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المرجية التابعة لمركز دشنا.

 

انتداب الطبيب الشرعي في قنا

 وعلى الفور باشرت نيابة دشنا تحقيقاتها مع شهود العيان لمعرفة ملابسات الواقعة، وطالبت بسرعة جمع التحريات حول الواقعة، وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة مع سرعة ضبط المتهمين فى الواقعة.

 

تفاصيل بلاغ شرطة قنا

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمصرع مزارع بطلق نارى أثناء قيادته جرارًا زراعيًا أثناء ذهابه لحرث الأرض بمركز دشنا.

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تحريات مباحث قنا

 وكشفت تحريات اللواء أحمد بديوى، مدير المباحث الجنائية، مقتل «محمد.ع»، إثر إصابته بطلق نارى بسبب خصومة ثأرية مع عائلة أخرى من قرية أبوحزام، التابعة لمركز نجع حمادى، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو فى دشنا تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أم ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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