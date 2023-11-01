الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

مياه قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء

امطار،فيتو
امطار،فيتو

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة قنا، استعدادتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول.

وأكد المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أن الشركة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء  وإعلان حالة الطوارىء بكافة المواقع والمحطات، تحسبًا لحدوث أى تقلبات جوية تؤثر على آداء المحطات أو تؤدي إلى انقطاعات في الكهرباء.


وأوضح عرفة أن الشركة تقوم سنويا بعمل الاحتياطات اللازمة مسبقًا لمجابهة تلك الظواهر التى قد تؤثر على وصول الخدمة  للمواطنين وذلك من خلال خطة لتوزيع معدات الشركة وسيارات نقل وشفط المياه وأيضا من خلال التأكيد على جاهزية مولدات الديزل بالمحطات.

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وأضاف أنه يتم التنسيق مع  كافة الجهات المعنية من حماية مدنية ومجالس المدن من خلال محاضر تنسيقية وذلك بناءً على توجيهات معالي الوزير اللواء أ.ح أشرف الداودى محافظ قنا، وبالتعاون مع إدارة الأزمات والحد من المخاطر بالمحافظة، مؤكدا أنه بتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى يتم التعاون والتنسيق مع الشركات الشقيقة بمحافظات الجوار بالاستعانة بالمعدات، وتقديم كافة أوجه الدعم عند الحاجة إليها بهدف عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بأي ظواهر تنتج عن التغيرات المناخية. 


وأضاف المهندس محمد العيسوي مدير عام الإصلاح والصيانة أن الشركة تمتلك معدات وعناصر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة الفنية قادر على تحمل المسئولية في حالات الأزمات.

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التغيرات المناخية المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قنا محافظة قنا محافظ قنا

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