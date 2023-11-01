الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يصدر كتابا دوريا بشأن قواعد ترقيات الموظفين في الحكومة

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس التنظيم والإدارة،فيتو

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز الكتاب الدوري الجهاز رقم (2) لسنة 2023 وذلك بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (121) لسنة 2023 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة.

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه يتعين على كل وحده عن ترقية موظفيها الالتزام بالتالي:

_ حصر أعداد الموظفين من واقع ملفات خدماتهم وسجلات الأقدمية وتحت مسؤولياتها والذين أتموا حتي 20 يونيو 2023 المدد البينية 

 

_ إعداد بيانات بكافة الموظفين والعاملين المستحقين للترقية والخافز المنصوص عليه بالقرار رقم 121لعام 2023 وفقا المدد البينية والذين تتوافر لديهم شروط الترقية وعرضها علي لجنة الموارد البشرية.

وننشر نص القرار بالكامل من خلال الكتاب الدوري:

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،فيتو

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