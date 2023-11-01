ضبط طن سماد زراعي مجهول المصدر وعبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة، المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة المخابز والأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.



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وتم تنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن بمركز كفر الدوار،ضبط 50 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية، و23 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر، كما تحرير 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،وبحملة مماثلة بمركز بدر تم ضبط طن سماد زراعى مجهول المصدر، و11عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و13 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما اسفرت الحملات بمركز شبراخيت عن ضبط مخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن، ومخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و6 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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