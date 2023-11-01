تصل لـ200 ألف جنيه، رسوم إصدار تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة

يتيح نظام إدارة المخلفات الجديد للشركات والمنشآت العاملة في مجال جمع ونقل المخلفات غير الخطرة ومحطات المعالجة والمدافن الصحية الآمنة تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على تراخيص مزاولة هذه الأنشطة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الكترونيًا.

وأكد جهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه للحصول على ترخيص في مجال جمع ونقل المخلفات غيرالخطرة يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة، بشرط ان تكون المنشأة مسجلة بالنظام .

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المستندات المطلوبة

- يجب أن توفر الشركة بيانات ورخص المركبات المملوكة أو المستأجرة عن طريق المنشأة.

- السجل التجاري

- البطاقة الضريبية

- الموافقة البيئية

رسوم اصدار التراخيص

وأعلن جهاز تنظيم إدارة المخلفات رسوم الترخيص لمدة عام سواء للكيانات أو الأفراد، والتي تختلف تبعا لتصنيف الخدمة وطبقا للسعة والقدرات للخطة التشغيلية



1. من صفر إلى 19 طن يوميا من المخلفات الصلبة 5,500 جنيه

2. من 20 إلى 99 طن يوميا من المخلفات الصلبة 18,000 جنيه

3. من 100 إلى 199 طن يوميا من المخلفات الصلبة 36,000 جنيه

4. من 200 إلى 399 طن يوميا من المخلفات الصلبة 70,000 جنيه

5. من 400 إلى 799 طن يوميا من المخلفات الصلبة 140,000 جنيه

6. من 800 إلى 1199 طن يوميا من المخلفات الصلبة 165,000جنيه

7. فوق 1200 طن يومي من المخلفات الصلبة 200,000 جنيه

المخلفات غير الخطرة

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات المخلفات غير الخطرة وهى المخلفات التي بحسب طبيعتها لا تحتوي علي صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم.

وتنص المادة ( 34 ) على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدي هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:

1 - من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

2 - من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهري للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

3 - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهري للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

الرسوم المطلوبة بقانون المخلفات

4 - بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهري بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.

وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من ينيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

المخلفات، ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (3، 4) من الفقرة الأولي من هذه المادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم.