الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

صفاء سلطان تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد بسبب دعمها للقضية الفلسطينية

صفاء سلطان، فيتو
صفاء سلطان، فيتو

 أعربت الفنانة الأردنية صفاء سلطان عن استيائها وألمها مما يحدث في قطاع غزة، الذي يتعرض يوميًّا لقصف وإبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.


في هذا السياق، أوضحت صفاء في أحد اللقاءات الإعلامية أنها تشعر بالخوف إزاء ما ستعانيه البلاد العربية، قائلة: "أنا مش بنام حرفيًّا وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان، من اللي بيحصل وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله هنعمل ايه".

 

 

 وكشفت صفاء تعرضها للتهديد بإقفال حسابها في "إنستجرام"؛ نظرًا لدعمها الكبير للقضية الفلسطينية، مشددةً على أنها لا تبالي بذلك.

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وانتقدت الفنانة كل من يخاف على حسابه من الإغلاق، قائلة: "في ناس خايفة على حسابها يتقفل وفي أرواح بتزهق".


كما استنكرت سكوت بعض الفنانين، قائلة: "عتبي على الفنانين اللي اختاروا الصمت لأننا فنانين محملين برسايل".


على صعيد آخر، تحضر صفاء في الوقت الحالي لأغنية جديدة دعمًا لفلسطين، هدفها بعث الأمل في قلوب أبناء قطاع غزة.


وفي وقت سابق، نشرت صفاء مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي غاضبة تشكو سخطها من الأمور التي شاهدتها عبر صفحات مؤثّري "التيك توك"، واصفة ما يجري بالمعيب بحق الإنسانية.

 

وعلقت: "يا جماعة الخير، فتحت التيك توك وقلت بدّي أشوف شو عاملين، معقول هذا وقت تحديات خاصة بشو عم تاكلوا وتشربوا وتعملوا".

 

ودعتهم إلى الخجل من التصرفات التي يقومون بها، خاصة أنهم يظهرون بصورة مسيئة أمام متابعيهم، واعتبرت أن الأجدر بهؤلاء استخدام صفحاتهم للتأثير على المجتمع العربي للتحرك، ومساعدة الشعب الفلسطيني، وقالت: "احكوا كلمة حق، والله عيب يلّي عم بصير".

 

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