وصف سيرجي ميليكوف، حاكم جمهورية داغستان الروسية، الأشخاص الذين اقتحموا مطار محج قلعة ليلة الأحد بأنهم “جبناء”.

اقتحام متظاهرون مطار محج قلعة

وذلك بعد انتشار أنباء عن هبوط رحلة جوية قادمة من تل أبيب، في جمهورية داغستان الروسية، وقيام المتظاهرين باقتحام مطار محج قلعة، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية التي تديرها الدولة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أجهزة المخابرات الغربية وأوكرانيا ساعدت في إثارة الاضطرابات في داغستان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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التحريض على المذابح

وأضاف: "لست متأكدًا من أن جميع المشرفين رفيعي المستوى في كييف يعرفون ما تفعله التهم الموجهة إليهم، والتحريض على المذابح في روسيا".

وشدد الرئيس الروسي، على أن أجهزة المخابرات الروسية ووكالات إنفاذ القانون يجب أن تتحرك بحزم لحماية دستور البلاد.

حماية الوئام بين الأعراق والأديان

وأصدر بوتين تعليماته إلى رؤساء المناطق وقوات الأمن بالتحرك في الوقت المناسب لحماية الوئام بين الأعراق والأديان.