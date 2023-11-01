نشر "ثقافة السلامة والصحة المهنية "بين طلاب جامعات الإسكندرية

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ندوة للتوعية بالسلامة والصحة المهنية، بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، استعرضت بعض الموضوعات المرتبطة بأهداف السلامة والصحة المهنية، ومخاطر بيئة العمل، وخطط الطوارئ، والمخاطر الميكانيكية والكهربائية، وذلك في سبيل الوصول إلى المستوي الذي يضمن تحقيق أهداف العمل اللائق وذلك من خلال التعاون بين المديرية والكلية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور الأجهزة التابعة للمديريات والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين في مختلف قطاعات العمل بالمحافظات للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين من مخاطر بيئة العمل المختلفة والوقاية منها لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية..

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مديرية العمل بالإسكندرية

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية أنه قام بافتتاح الندوة، مؤكدًا على حرص الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين وجميع الطلاب بالكلية وذلك للحفاظ على سلامتهم في أماكن عملهم، كما ألقت المحاضرات المهندسة شرين محمد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والمهندسة شيرين محمود بإدارة السلامة والصحة المهنية، والمهندسة هند ممتاز بإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والمهندسة حسناء عطيه مكتب السلامة والصحة المهنية، كما جرى زيارة لمعمل الكلية للتقييم واجراء قياسات المخاطر اللازمة بالمعمل، وتقييم كافة الملاحظات للوقاية من حدوث أى مخاطر ..

المشروعات الصغيرة بالإسماعيلية

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ورشة عمل بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، على مدار 3 أيام متتالية، جرى خلالها التدريب على عمل أنشطة عملية حول كيفية وصف فكرة المشروع الريادى، وكيفية تطوير الخطة التسويقية، وتقدير حجم مبيعات المشروع، وتقدير خطة تكاليف الإنتاج والمشتريات فى المشروع، والموارد البشرية للمشروع، في إطار سعى المديرية وخطتها نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الأعمال وأهمية ذلك للماركة في عمليات التنمية الجارية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل،وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ورصد النماذج الشبابية الناجحة في هذا الملف..

مديرية العمل بالإسماعيلية

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن دعاء السيد مدير مركز التدريب، التقت أيضا، مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة جيهان عبده،خلال ورشه العمل التى جرى تنظيمها داخل المركز، وذلك للتأكيد على الدور الريادي الذى يقوم به جهاز تنميه المشروعات فى مجال ريادة الأعمال، وأنه جرى خلال الورشة التدريب على نموذج خطة عمل مبسطة بالتعاون مديرية العمل، والتعرف على رأس المال المطلوب ومصادر تمويله، وكيفية تحديد سعر تكلفة المنتجات والخدمات، والخطة المالية المقترحة، والشكل القانونى للمشروع ومسؤلياته القانونية، كما جرى استعراض مثال على مشروع كافيتريا لتقديم الأطعمة والمشروبات داخل حاضنة أعمال بالمحافظة..