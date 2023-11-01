ندوات للتوعية بالسلامة والصحة المهنية فى مدارس أسيوط

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط نظمت من خلال مكتب غرب للسلامة والصحة المهنية، ندوات للتوعية والتثقيف لطلاب مدرسة هدى شعراوي بأسيوط، ومدرسة منفلوط الثانوية بالمحافظة.

المخاطر الصناعية

وجاء ذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الالتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمدارس والجامعات، ومختلف المنشآت من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق جيلًا واعيًا لدية مقومات الحياة الآمنة، وتوفر مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويدفع خطط التنمية..

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مديرية العمل بأسيوط

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن المديرية بدأت تلك الندوات وتنفذها بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، كما حاضر في الندوة المنفذة بمدرسة هدى شعراوى الكيميائية صفاء مصطفى المفتش بمكتب غرب للسلامة والصحة المهنية، وبمدرسة منفلوط الثانوية حاضر في الندوة الكيميائي نادر أنيس المفتش بمكتب منفلوط للسلامة والصحة المهنية..

مديرية عمل بورسعيد

أعلنت وزارة العمل أن مديرية عمل بورسعيد تابعت الإختبار والتقييم النهائى لمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية، بعد انتهاء مدة الساعات المعتمدة للبرنامج التدريبي، وتسليم شهادات إجتياز تدريب استفاد منه 45 متدربة، فى ورشتين تدريبين،ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة،وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال وذلك لبدء مشروع صغير خاص بهم يساهم فى تحسين مستويات معيشتهم..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أن التدريب تحت إشراف منار العوضى مدير مركز التدريب، والمدربين: نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى، وهانى عيسى، منوهًا إلى أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وايضا الوحدة المتنقلة مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يحتاجها سوق العمل للشباب من الجنسين بالمحافظة وأكد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات والبدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم، مضيفًا أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المجانية من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان،و يتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين من الوزارة.