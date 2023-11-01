لورانس شير عن JOKER2: فيلم محفوف بالمخاطر وسيفاجئ الجميع

Joker 2، تحدث المخرج والمنتج السينمائي “لورانس شير”، عن فيلم JOKER2، موضحا أن الفيلم، في المراحل النهائية من مرحلة ما بعد الإنتاج، على أن يكون جاهزا للمشاهدة في صالات السينما بحلول العام المقبل.

وقال لورانس، في تصريحات صحفية:" فيلم JOKER2 محفوف بالمخاطر للغاية، وسيكون مفاجئًا للجميع، أنا متحمس للغاية، بأن يشاهده الجمهور".

هيلدور جونادوتير عن فيلم Joker 2: مليء بالكثير من الموسيقى

أكدت المُلحنة الأوسكارية “هيلدور جونادوتير”، في تصريحات صحفية جديدة، أن فيلم Joker 2 سيكون موسيقي، قائلة:"كل ما يمكنني قوله هو أنه سيكون هناك الكثير من الموسيقى.. هذا كل ما يمكنني الكشف عنه الآن".

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يذكر أن هيلدور، هي ملحنة موسيقى الجزء الأول من فيلم Joker، وحصلت من خلاله على الأوسكار الأولى في مسيرتها.

انتهاء تصوير فيلم Joker 2

انتهى رسميا تصوير جميع مشاهد الجزء الثاني من سلسلة أفلام الجوكر الشهيرة، ومن المتوقع صدور الفيلم رسميا في صالات السينما في شهر أكتوبر ٢٠٢٤.

فيما سرب مؤخرا، صور للممثلة والمغنية الشهيرة ليدي جاجا، تكشف تصويرها مشاهد لشخصية هارلي كوين من فيلم Joker 2، على السلالم الشهيرة في حي برونكس بولاية نيويورك الأمريكية.

وظهرت ليدي جاجا، في الصور بملابس سوداء، وبدون مكياج، بصحبة المخرج الشهير تود فيليبس، علي سلالم حي برونكس، أثناء تصويرهم مشاهد من الجزء الجديد لفيلم Joker.

فضيحة فيلم Joker 2

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، عن أزمة حقيقية وفضيحة لـ شركة استوديوهات وارنر بروس الشهيرة، تدور حول إساءة معاملة الكومبارس المشاركين في فيلم Joker 2.

ورصدت التقارير الصحفية، على لسان عدد من الكومبارس المشاركين في الجزء الثاني من فيلم Joker، شكواهم من عدة أمور خلال مرحلة إنتاج الفيلم أبرزها، العمل لأكثر من ساعتين دون توقف، وعدم السماح لهم باستخدام دورة المياة، أو شرب الماء، أثناء التصوير، وهو ما يعد معاملة غير آدمية تجاههم.

علي الجانب الأخر، لم تعلق حتى الآن استوديوهات وارنر بروس، علي تلك المزاعم، التي تضمنتها التقارير الصحفية.



أجور أبطال فيلم JOKER 2

فيما كشف النقاب عن أجر أبطال فيلم JOKER 2، حيث حصلت النجمة العالمية ليدي جاجا على 10 ملايين دولار مقابل تأديتها دور هارلي كوين في فيلم JOKER 2.



فيما حصل كل من الممثل خواكين فينيكس بطل العمل، ومخرج الفيلم تود فيليبس على 20 مليون دولار لكل منهما، ووصلت ميزانية إنتاج فيلم JOKER 2، إلى ما يقارب 150 مليون دولار.



ويعتبر فيلم JOKER 2 هو الفيلم الجديد الوحيد لـ شركة DC، الذي تم اعطاؤه الضوء الأخضر رسميًا لبدء العمل عليه، وذلك في أعقاب اندماج شركتي Warner Bros وDiscovery.



وأعلنت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ورنر بروس"، عن إنتاج جزء ثاني، عقب النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، حيث قال المخرج تود فيليبس، إن فكرة طرح جزء ثاني فرضت نفسها بشدة، إذ لا يمكن تجاهل كل هذا النجاح، سواء من الناحية المادية أو الجماهيرية.



وأوضح المخرج تود فيليبس أنه عرض الفكرة على الممثل الأوسكاري خواكين فينكيس بطل الجزء الأول، ليلعب بطولة الجزء الثاني أيضا، وهو ما رحب به ووافق على الفور.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "جوكر"، حقق نجاحا ماديا وجماهيريا عقب طرحه في دور السينما، كما كشفت الجمعية البريطانية للترفيه على الشاشة (BASE)، أن الفيلم كان أفضل عنوان للترفيه المنزلي في المملكة المتحدة لعام 2020، وذلك أثناء فترة الحجر الصحي، حيث بيع أكثر من 1.4 مليون نسخة عبر (EST) وTVOD.



المهرج آرثر فليك

فيلم Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، وتقع أحداثه في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، ويركز على مقدم عروض "ستاند أب" كوميدي فاشل، يصاب بالجنون، ويتحول إلى قاتل سيكوباتي.

وضم الفيلم عددًا من أشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، وهو مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوي على الكثير من مشاهد العنف.

ومن المقرر أن يصل فيلم "Joker: Folie à Deux" إلى دور العرض في 9 أكتوبر 2024 - بالضبط بعد خمس سنوات من إصدار الفيلم الأصلي.