الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

أحزاب سياسية تدين المجزرة الإسرائيلية فى مخيم جباليا

العدوان الإسرائيلي،
العدوان الإسرائيلي، فيتو

مخيم جباليا، أدان عدد من الأحزاب السياسية المجزرة التى قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي فى منطقة جباليا الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

استشهاد وإصابة 400 شخص في غارة جوية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

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العدوان الإسرائيلي على جباليا

مخيم جباليا، وأدان حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وآخرها مخيم جباليا، والذي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى، في مشاهد أثارت مشاعر كل أحرار العالم.

العدوان على قطاع غزة

ويدعو الحزب كافة القوى الفاعلة عالميا بسرعة التدخل لإنقاذ الفلسطينيين من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية، وإلزام دولة الاحتلال بوقف العدوان والاعتراف بحق الشعب في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

غزة، وأدانت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد عن ٤٠٠ مدني ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.

‏وأضافت "مديح" أن قوات الاحتلال يوما عن يوم لا تزداد الا انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف على مسئولياته  التدخل الفوري لوقف اطلاق النار والتصعيد فى غزة.


كما طالبت بضرورة المساهمة فى إدخال المساعدات للمدنيين بقطاع غزة، على أن توقف قوات الاحتلال سياسة العقاب الجماعي التي ترتكبها بحق المدنيين.


وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، ضرورة اتفاق المجتمع الدولي على الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والرجوع لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلي أن حقوق الشعب الفلسطيني فى استرداد أرضه تاريخية ومشروعة.

 

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