خبير اقتصادي: العالم يستعد لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية

يتساءل الجميع عن مستقبل الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأحداث الجارية على الساحة بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي نشهده حتى وقتنا الحالي، ومدى تأثير هذه الأحداث على خارطة الاقتصاد العالمي خلال السنوات القادمة، وتغيير القوى المتحكمة في اقتصاديات العالم.

أطراف أخرى تتحكم في الاقتصاد العالمي بخلاف أمريكا

أوضح الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن العالم يستعد لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية من جديد، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تظل هي القطب الأوحد على مستوى العالم وإنما سيكون هناك أطراف أخرى تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في زعامة العالم من الناحية الاقتصادية.

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الدكتور محمود عنبر، فيتو

تأثير الاقتصاد على السياسات الخارجية

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم هي التي تحدد الخريطة السياسية، وبالتالي نشهد تغيرا في مختلف الأصعدة والمجالات، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد هذه الأطراف التي ستشارك أمريكا في الزعامة الاقتصادية على مستوى العالم، وهذا يدل على وجود حالة من عدم اليقين التي يشهدها العالم، خاصة مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

تنافس اقتصادي بين القطبين الشرقي والغربي

وأشار عنبر إلى أن العالم ينقسم إلى قطبين، وهما الجانب الشرقي والجانب الغربي، حيث يتنافس كلا الجانبين للسيطرة والهيمنة على حركة الاقتصاد العالمي، مما يؤثر على كافة مؤشرات الاقتصاد لمختلف دول العالم، سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري أو معدلات تدفق الاستثمار، وهو ما شهدناه من خلال اتفاق الصين وروسيا على إتمام التبادل التجاري بينهما بالعملة المحلية لكل دولة سواء اليوان الصيني أو الروبيل الروسي.

دور مجموعة البريكس

ولفت إلى أن هذا الانقسام تبلور بشكل أكبر عند تأسيس مجموعة بريكس والتي من المقرر انطلاقها وتفعيل دورها بداية العام القادم 2024، حيث ضمت العديد من مختلف الدول العربية والإفريقية، وغيرها من الدول الاقتصادية الكبرى مثل الصين وروسيا والهند، والتي تهدف إلى توسيع التعامل بالعملات المحلية لكافة الدول الأعضاء.