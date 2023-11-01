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محافظات

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 1-11-2023 في الأسواق بقنا

اسعار الاسمنت،فيتو
اسعار الاسمنت،فيتو

 شهدت أسعار الأسمنت في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وننشر أسعار الأسمنت اليوم في مراكز محافظة قنا.

وبلغ سعر طن الأسمنت أسمنت المسلح، 2010 جنيهات في الطن، سجل أسمنت النصر 1820 جنيهًا للطن .

وسعر أسمنت المخصوص 1920 جنيهًا، وسجل سعر اسمنت أسوان 1780 جنيها، وسعر أسمنت العسكري  1900 جنيه، وسجل سعر اسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه، بينما جاء أسمنت السويس بسعر 1970 جنيها، سعر أسمنت السهم 1910 جنيهات، وسجل سعر اسمنت المعلم 1900 جنيه، وسعر أسمنت حلوان 1950 جنيها، وسجل سعر أسمنت السويدي 2150 جنيها، وسعر أسمنت المسلة 1810 جنيهات.

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ويواجه الأسمنت عددًا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلى العشرينات من القرن الماضي.

وتمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية).

توزيع الطاقة الإنتاجية في مصر

– القدرة الإنتاجية المملوكة للدولة: 18.5 مليون طن مع 10 خطوط إنتاج

– القدرة الإنتاجية المملوكة للقطاع الخاص: 64 مليون طن مع 37 خط إنتاج

– نسبة الاستثمارات الأجنبية: 57% من مجموع الطاقة الإنتاجية.

–  الطاقة الإنتاجية الزائدة تتعدى 30 مليون طن نتيجة انخفاض الطلب.

تكلفة إنشاء خط إنتاج الأسمنت: يتراوح بين 120-180 مليون دولار.
يوجد في مصر 47 خط إنتاج.

العمالة: العمالة المباشرة: 50.000 – العمالة غير المباشرة: 200.000
حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

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اسعار الاسمنت اليوم الاقتصاد المصري سعر طن الاسمنت صناعة مواد البناء والتشييد قنا محافظة قنا

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