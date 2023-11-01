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محافظات

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1-11-2023 في الأسواق بقنا

اسعار الحديد،فيتو
اسعار الحديد،فيتو

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الأربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وننشر أسعار الحديد في مراكز محافظة قنا كالتالي:
سجل سعر طن الحديد اليوم بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 32000 و33000 جنيه.

  • بلغ سعر طن حديد عز اليوم قيمة 37000 جنيه.
  • سعر طن حديد سرحان فسجل نحو 32000 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم نحو 36500 جنيه.
  • جاء سعر حديد المعادي بـ 34200 جنيه للطن.
  • وصل سعر طن حديد مصر ستيل إلى 32100 جنيه.
  • سعر طن حديد العشري فسجل نحو 34000 جنيه.
  • سعر طن حديد المصريين بلغ نحو 35000 جنيه.
  • سجل سعر طن حديد الكومي خلال تعاملات اليوم نحو 34400 جنيه.
  • بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 34000 جنيه.
  • وصل سعر طن حديد عطية إلى 36000 جنيه.

وتتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، حسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع، وسجل متوسط سعر الحديد اليوم.

وتمثل مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الاقتصاد المصري تقدر بنحو 6-8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الأسمنت هي إحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء.

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