الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

فتح معبر رفح البري لخروج الدفعة الأولى من حاملي الجنسيات الأجنبية

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

قالت وكالة الأنباء الفرنسية فى خبر عاجل قبل قليل إنه تم فتح معبر رفح البري لخروج الدفعة الأولى من حاملي الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة.

 اتفاق بين مصر والكيان الصهيوني وحماس

قال مصدر مطلع لرويترز اليوم الأربعاء، إن قطر توسطت في اتفاق بين مصر والكيان الصهيوني وحماس بالتنسيق مع الولايات المتحدة للسماح بخروج حاملي جوازات السفر الأجنبية وبعض المصابين بجروح خطرة من قطاع غزة المحاصر.

 الجدول الزمني

وأضاف المصدر أن الجدول الزمني لفترة بقاء المعبر مفتوحا لم يتحدد بعد.

وذكرت المصادر أن الاتفاق غير مرتبط بأمور أخرى قيد التفاوض مثل إطلاق سراح الرهائن أو الهدنة الإنسانية.

ومن جانبه أعلن مسؤول في السلطات المصرية المشرفة على معبر رفح طالبا عدم كشف اسمه عبور اول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء.

سيارات إسعاف

وفي الجانب المصري من رفح، نقلت قناة القاهرة الإخبارية في بث مباشر مشاهد تظهر سيارات إسعاف تدخل المعبر مع ترقب نقل 81 مصابا فلسطينيا إلى مستشفيات مصرية، بحسب مسؤولين مصريين وفلسطينيين.

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