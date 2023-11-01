الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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اقتصاد

خدمات تتطلب الذهاب إلى البنوك

بنوك
بنوك

رغم التوسع في خدمة الانترنت البنكي في العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية إلا أنه توجد إلى الآن بعض الخدمات التي لا يقدمها الإنترنت البنكي وتتطلب ضرورة ذهاب العميل إلى البنك بنفسه.

 

ومن الخدمات التي لا يقدمها الإنترنت البنكي"

شراء أذون الخزانة 

شراء سندات الخزانة

تجديد الفيزا 

 وتتطلب هذه الخدمات إجراءات عديدة منها ضرورة ذهاب العميل الى فرع البنك بشخصه والبدء في اتمام عدد من الخطوات اللازمة لإتمام عملية الشراء خاصة في سندات واذون الخزانة.

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الاستثمار في اذون الخزانة 

ويدور تساؤل آخر عن كيف يستثمر الأفراد في أذون الخزانة؟ وهو سؤال يطرح نفسه بين العديد من عملاء البنوك من أجل إيداع أموالهم في ذلك النوع من الاستثمار.


خطوات الاستثمار للأفراد في أذون الخزانة 

وحول طريقة استثمار الأفراد في أذون الخزانة فهي تشمل الخطوات التالية:

١- يتوجه العميل إلى البنك الذي يمتلك فيه حسابا مصرفيا.

٢- يقوم بكتابة طلب لخدمة العملاء بشراء أذون خزانة أجل 3 و9 شهور يوم الأحد.

٣- فيما يتم التقديم على آجال 6 أشهر وعام يوم الخميس.

٤- يتم الشراء بدءا من 25 ألف جنيه ومضاعفاتها وفقا للأجل وسعر الفائدة المتوفر وقت تسجيل الطلب.

 

مزايا الاستثمار في أذون الخزانة

ومن جانب آخر يتساءل المصريون حول فوائد ومزايا الاستثمار في سندات الخزانة لا سيما مع إعلان البنك المركزي مؤخرا طرح استثمار في أذونات خزانة للشركات والأفراد. 


ومن جانبه أكد الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن سندات الخزانة تعتبر استثمارًا آمنًا قصير الأجل، يوفر عوائد للمستثمرين بعد التزام قصير نسبيًا بالأموال. أسعار أذون الخزانة في مصر جذابة، وتوفر فرصة استثمارية ممتازة ومتاحة بسهولة، حيث يتم بيعها بالمزاد العلني كل أسبوع.


وأضاف هاني أبو الفتوح أنه يمكن للأفراد والهيئات الاعتبارية الاستثمار في أذون الخزانة شأنها شأن أي وسيلة استثمار لها عديد من المزايا وأيضا العيوب.

وتابع الخبير المصرفي: في جانب المزايا فهي متنوعة الآجال بين 3 و6 و9 شهور أو لمدة عام، وكلما زاد الأجل زاد العائد على أذون الخزانة. كما أنها تعطي عائد ومنعدمة المخاطر.

وقال: بشكل عام لا يقبل الأفراد على الاستثمار في أذون الخزانة لضعف الوعي عن الاستثمار في هذه الأداة، بينما يقبل عليها بكثافة الشركات والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، رغم وجود ضريبة تصل إلى 20% على العائد. 

 

صندوق الاستثمار

ويعد صندوق الاستثمار وسيلة لحماية رأس المال ذي المزايا التأمينية، ومعظم صناديق الاستثمار مفتوحة لحماية رأس المال وتقوم بتوزيع استثماراتها على أدوات الدخل الثابت، والتي تتضمن أذون وسندات الخزانة، وسندات الشركات، واتفاقية إعادة الشراء، والودائع، بالإضافة إلى الاستثمار في الأسهم المسجلة بالبورصة المصرية بنسبة منخفضة.

ويعتبر صندوق الاستثمار وعاء استثماري  للشخصيات الاعتبارية مثل الشركات العامة والخاصة وصناديق المعاشات، وصناديق التأمين الخاصة، والهيئات العامة والمؤسسات المالية، والنقابات المهنية والعمالية، بالإضافة إلى تمتع المكتتب في هذا الصندوق على تغطية تأمينية للعاملين لدى تلك الجهات الاعتبارية.

ويتولى إدارة صندوق الاستثمار شركة لإدارة الاستثمار، وهى فى الغالب شركة متخصصة في إدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار، ويعمل بها فريق محترف من الكفاءات المتخصصة في مجال الاستثمار.

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