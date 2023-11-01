أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 1-11-2023 في قنا

استقرت البقوليات في محافظة قنا، اليوم في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من مواطني المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

أسعار البقوليات في قنا اليوم

وتنشر "فيتو" سعر البقوليات في قنا اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

سعر البقوليات اليوم.. الفاصوليا البيضاء من 40 وحتى 45 جنيها.

سعر البقوليات اليوم.. اللوبيا بلغ 40 جنيها.

سعر البقوليات اليوم.. غلة الفشار 48 جنيها.

- سعر البقوليات اليوم.. الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 28 وحتى 32.5 جنيها.

Advertisements

- سعر البقوليات اليوم.. الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 45 جنيها، والحبة الكبيرة من 48 جنيها إلى 51 جنيهًا.



أسعار المكرونة في أسواق قنا

سعر البقوليات اليوم.. المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 15 جنيها.



بينما في المحلات التجارية تنوعت الأسعار حسب الحجم على النحو الآتي:

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 10 جنيهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة مصرية 500 بسعر 14.5جنيه.

سعر البقوليات اليوم.. مكرونة 350 جرام بسعر 8 جنيهات.

البقوليات اليوم.. مكرونة داندى 300 جرام بسعر 6.5 جرام.

البقوليات اليوم.. ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 16 جنيها.

البقوليات اليوم.. ايطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 15 جنيها.

البقوليات اليوم.. عواد مكرونة كيلو 23 جنيها.

البقوليات اليوم.. الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.

البقوليات اليوم.. الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيه في المحلات الخاصة.

البقوليات اليوم.. بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيها.

الكيس 350 جرام يباع بسعر 6.75 جنيها.

سعر البقوليات اليوم.. كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 23 جنيها.

سعر البقوليات اليوم.. الملح 300 جرام معبأ واحد جنيه.

سعر البقوليات اليوم.. لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 30 جنيها، وزنة 900 بلغ 40 جنيها.



فاتورة الواردات خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ 5 ملايين و 293 ألف دولار.

واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد العدس خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 14 مليونًا و354 ألف دولار، مقابل 21 مليونًا و575 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و221 ألف دولار.