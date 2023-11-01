تفسير صادم لرؤية لعب القمار في المنام

تفسير حلم لعب القمار فى المنام، يصاب بعض الاشخاص بهذا الداء اللعين وهو لعب القمار والذى يجلب الدمار والفقر والخراب للشخص قد يربح كثير ولكنه يخسر اكثر والمعروف أن لعب القمار محرم شرعا ومع ذلك هناك العديد من الأشخاص يلعبون القمار بهوس سواء من الرجال أو النساء رغم الخسائر والأضرار والتأثير النفسى نتيجة الخسارة وخراب البيوت ودمار الأسرة ويخسر الإنسان كل شى ولا يكسب شيء وقد يبيع اثاث بيته من اجل ان يلعب القمار.

وحرمه الله عز وجل حيث أن القمار يجعل الإنسان يعتمد في كسبه على المصادفة والحظ والأماني الفارغة لا على العمل والجد وكد اليمين فالقمار أداة لهدم البيوت العامرة وفقد الأموال كما يورث القمار العداوة والبغضاء بين المتلاعبين بأكل الأموال بينهم بالباطل، وحصولهم على المال بغير الحق ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويدفع بالمتلاعبين إلى أسوأ الأخلاق، واقبح العادات فالقمار يورث القلق، ويسبب المرض ويحطم الأعصاب، ويولّد الحقد، ويؤدي إلى الإجرام أو الانتحار أو الجنون أو المرض العضال هذا فى الواقع أما ورؤيته في المنام فهو يدل على عمل الباطل وارتكاب الذنب القتال والمشاكل والخلافات والعداوة والخصام وكثرة الخلافات وهو من الأحلام المزعجة خاصة اذا كان صاحب الحلم لا يلعب القمار في الواقع.

Advertisements

تفسير حلم لعب القمار في المنام

حلم القمار من رأى أنه يتعرض لعقوبة على لعبه القمار فهو يتحمل نتيجة تصرفاته في الحياة.

ومن كان غني ورأي أنه يلعب القمار في المنام يدل ذلك على فساد في تجارته، والقمار للفقير تدل على سؤال الناس والقمار في المنام للمؤمن بيع الدِّين بالدنيا، وللعاصي غلو في المعصية.

ومن كان مريضا ورأى في المنام القمار فيدل ذلك على أنه يعتمد على غير الله بطلب الشفاء، ومن كان سجين ورأى في المنام أنه يلعب القمار يدل علي أنه لا يعتبر من غيره.

ومن يرى القمار في المنام وكان في هم وكرب دل ذلك على أنه يطلب العون من الجهلاء، ولمن كان مقبلًا على أمر فلا خير فيه إطلاقًا

تفسير حلم لعب القمار في البيت في المنام

من يرى في المنام أنه يلعب القمار في البيت يدل ذلك على أن العلاقات في البيت قائمة على المصالح المتبادلة، ولعب القمار في مكان العمل يدل على أن المصالح الشخصية هي الهدف، وأما لعب القمار في أماكن اللهو فيدل على مجون وجهل.

ويدل لعب القمار مع العائلة في المنام على الغشٌ والخداعٌ والنفاق، ومن رأى أحد أبويه يلعب القمار في المنام فذلك يدل على جهل اللاعب منهما، ومن رأى زوجته تلعب القمار في المنام فهي تنافق للوصول إلى هدفها.

ومن يرى في المنام أنه يرفض لعب القمار يدل ذلك علي أنه يضع الأمور في موازينها، أما رؤية الشجار بلعبة القمار في المنام يدل علي أن الرائي يربي أسرته على المنفعة الذاتية والمتع المؤقتة، ومن رأى نفسه في المنام يربح من لعب القمار أو يخسر يدل ذلك علي أنه يراجع حساباته في الأمور كلها، ومن رأى أنه يخسر مالًا بالقمار في المنام قد يتخلى عن واجباته، أما من رأى أنه يخسر شيئًا عينيًا بالقمار في المنام فقد يخسر من يعول.

من رأى أنه يربح مالًا بالقمار في المنام يغتمُّ ويهتمُّ من ماله، ومن رأى أنه يربح شيئًا عينيًا بالقمار في الحلم قد يتعدى على حقوق الآخرين.

ومن يرى في المنام أنه يغتني نتيجة القمار فقد يفتن في دينه ودنياه، وأما من يربح ورقة اليانصيب في الحلم يدل علي أنه يأكل السحت من المال، وخسارة اليانصيب في المنام أمل في غير محله.

تفسير حلم لعب القمار في منام المتزوجة

إذا رأت المتزوجة القمار في المنام عمومًا يدل ذلك على اغترارها بشبابها وجمالها، ومن رأت نفسها تلعب القمار في المنام قد تكون ممن يغرين الرجال في الواقع.

إذا رأت المتزوجة في المنام إنها تلعب القمار وتخسر فيه يدل ذلك علي ذهاب جمالها أو صحتها، وأما اذا رأت في المنام انها تربح المال بسبب لعب القمار فقد يدل ذلك علي أنها تسرق زوج قريبتها أو صديقتها إذا رأت المتزوجة في المنام ان هناك شخص يدعوها للعب القمار يدل ذلك علي أنها تتعرض لمحنة، ومن رأت أنها ترفض لعب القمار في المنام النجاة من محنة، ومن رأت أنها تلعب القمار مع زوجها أو أحد أفراد عائلتها فذلك يدل على تبادل مصالح بينهم وإذا رأت ان زوجها يلعب قمار في المنام يدل ذلك على أنه سهل الإغراء، ورؤية أحد الأبناء يلعب القمار في المنام أنه جاهل لا يقدر عاقبة الأمور.

تفسير حلم لعب القمار في منام العزباء

اذا رأت العزباء في المنام انها تلعب القمار يدل ذلك على افتتانها بجمالها.

تفسير حلم لعب القمار في منام الحامل

واذا رأت الحامل في المنام إنها تلعب القمار يدل ذلك على أنه يجب عليها الاهتمام بحملها فهو معرض للسقوط.

تفسير حلم التوبة عن لعب القمار في المنام

من يرى في المنام انه يتوب عن لعب القمار يدل ذلك على علم بعد جهل والله اعلم.