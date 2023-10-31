محمد الشناوي يخضع لتدريبات خاصة خلال مران الأهلى الأخير استعدادًا لمواجهة صن داونز (فيديو)

الدوري الأفريقي، رصدت عدسة فيتو المتواجدة داخل ملعب مختار التتش بالجزيرة، خضوع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي لتدريبات خاصة وذلك قبل مواجهة صن داونز، في المباراة المقرر إقامتها الثامنة مساء غد الأربعاء علي ستاد القاهرة، وغاب إمام عاشور عن مباراة الذهاب التي خسر فيها الأهلي بهدف مقابل لاشيء في جنوب أفريقيا.

لمشاهدة الفيديو من هنا.

31 مباراة جمعت الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا

وتقابل الأهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 31 مباراة بجميع البطولات الأفريقية، حيث نجح في تحقيق الفوز فى 13 مباراة وخسر في 9 مناسبات وتعادل 9 مرات.

Advertisements

الأهلي تقابل مع 7 أندية من جنوب إفريقيا

والتقى الأهلي مع 7 أندية من جنوب إفريقيا، وهم صن داونز 15 مباراة، أورلاندو بيراتس 6، أياكس كيب تاون مباراتين، بلاتينيوم ستارز مرتين، سوبر سبورت مواجهتان، بيديفست مباراتين، ومثلهما أمام كايزر تشيفز.

37 هدفا للأهلي في شباك أندية جنوب إفريقيا مقابل 33

وخلال تاريخ مواجهات الأهلي وأندية جنوب أفريقيا نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك فرق جنوب أفريقيا 37 مرة واستقبلت شباك الأهلي 33 هدفًا أمام فرق جنوب أفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز

والتقى الأهلي مع فريق صن داونز في 15 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 5 مباريات.

وكانت أول مباراة جمعت بين الأهلي وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الأهلي في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف دون رد ليتوج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه.

مشوار الأهلي مع صن داونز

والتقى الأهلي مرة أخرى مع صن داونز في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2007 وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدفين دون رد.

وتجدد الموعد مرة أخرى بين الأهلي وصن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 واكتسح الفريق الجنوب أفريقي المارد الأحمر في لقاء الذهاب بجنوب أفريقيا بخماسية نظيفة قبل أن يفوز الأهلى فى لقاء الإياب بالقاهرة بهدف دون رد.

وتقابل الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في العام 2020 وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد في لقاء الذهاب بالقاهرة ثم تعادل الفريقان في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بهدف لكل فريق.

وتقابل الأهلي مع صن داونز في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم 2021 وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين قبل أن يتعادل الفريقين في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1.

ثم التقى الأهلي مع صن داونز الجنوب في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدف دون رد وكرر الفوز بنفس النتيجة في لقاء الإياب بجنوب إفريقيا.

كذلك تقابل الفريقان في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 وتعادلا في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين لكل فريق ثم فاز صن داونز في لقاء الإياب بجنوب أفريقيا بنتيجة 5-2.

وأخيرًا خسر الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقى.