الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي اليوم الأربعاء 1-11-2023

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي اليوم، فيتو

استقر سعر الدينار الكويتي في  بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 1-11-2023، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

وثبت سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، عند 99.69 جنيه للشراء، و100.14 جنيه للبيع، فيما  شهد  الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية.

 

أسعار العملات صباح اليوم، فيتو 

 

سعر العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.54 جنيه للشراء، و73.71 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.14 جنيه للشراء، 34.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.45 جنيه للشراء، و20.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري
وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري
وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

 

txt

احتفالا بتداول أذون الخزانة بالبورصة.. وزير المالية ورئيس الرقابة المالية ونائب محافظ البنك المركزي يفتتحون جلسة الإثنين

txt

مدبولي يطالب البنك الدولي بدعم الدول النامية في مواجهة الأزمة العالمية

 

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري
وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري
وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري
وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية>.

Advertisements

سعر الدينار الكويتي العملات الأجنبية والعربية سعر العملات العربية والأجنبية سعر الجنيه الاسترلينى سعر الريال السعودى البنك المركزى المصرى

مواد متعلقة

سعر الدينار الكويتي نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 31-10-2023

احتفالا بتداول أذون الخزانة بالبورصة.. وزير المالية ورئيس الرقابة المالية ونائب محافظ البنك المركزي يفتتحون جلسة الإثنين

صاروخ يضرب الاقتصاد الإسرائيلي، هبوط تاريخي للشيكل أمام العملات الأجنبية بعد طوفان الأقصى

البنك الفيدرالي الأمريكي يوضح حالات تثبيت أو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

وزيرة الهجرة تستقبل عازر ساويرس رجل الأعمال المصري الفنلندي لبحث فرص الاستثمار بمصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

بعد بلوغها سن الـ18، وريثة عرش إسبانيا تقسم يمين الولاء للدستور

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية