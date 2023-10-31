الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأعلى للآثار: انتهاء عمليات ترميم 92 عمودا من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك

معبد الكرنك،فيتو
معبد الكرنك،فيتو

أكد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم الانتهاء من ترميم 92 عمودا من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك من أصل 134 عمودا وجار العمل في باقي الأعمدة.

 

عمليات ترميم صالة الأعمدة الكبري بمعابد الكرنك

 وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه يجري العمل علي ترميم مقبرة رخميرع بمقابر النبلاء كما تم الانتهاء من  85% من الصالة الأولى من مقبرة رقم 156 بذراع أبوالنجا، بالإضافة إلى الانتهاء من تركيب وإعادة بناء حوالي 40% من مقاصير الأميرات بمعبد هابو بالأقصر، وتثبيت الكتل الجرانيتية لأعتاب الأعمدة من الممر الجنائزي الملحق بمعبد سيتي الاول ( الأوزريون) بأبيدوس، وترميم 14 عمودا من أصل 32 عمودا من صالة أمنحتب الثالث.  

 

كما تم الانتهاء من التنظيف الكيميائي بحجرة الماميزي بمعبد فيلة بأسوان، بالإضافة إلى استكمال أعمال الترميم بمقابر مير الأثرية بالقوصية وأعمال الترميم والصيانة بمقابر الجبل الغربى بالتعاون مع البعثة المصرية الألمانية المشتركة وذلك بنسبة 45%.

 

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وقرر المجلس الأعلى للآثار برئاسة وزير السياحة والآثار، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية على تسجيل مبني مصطبة المحمل (كشك الخديوي) بشارع صلاح الدين أسفل السور الغربي بقلعة الجبل ضمن عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

 

قرارات المجلس الأعلى للآثار لاعتماد تسجيل الآثار 

كما وافق المجلس الأعلى للآثار على تسجيل القطع الموجودة بالتكية الرفاعية قيد الآثار، بالإضافة إلى اعتماد قرار اللجنة الدائمة للآثار المصرية بشأن الموافقة على تسجيل القطع الأثرية نتاج الحفائر الأثرية وكذلك اعتماد قرار اللجنة بشأن تنظيم عمل البعثات الأثرية ببعض المواقع الأثرية.

 

الاكتشافات الأثرية الجديدة 

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه علي صعيد قطاع الآثار المصرية نجحت عدد من البعثات الأثرية المصرية  والأجنبية-المصرية المشتركة في إزاحة الستار عن عدد من الاكتشافات الأثرية منها:

 

- إزاحة الستار عن الكشف الأثري الكبير الذي قامت به البعثة الأثرية المصرية العاملة بموقع الغريفة بالمنيا حيث تم الكشف عن جبانة لكبار موظفى وكهنة الدولة الحديثة بها العديد من المقابر المنحوتة في الصخر بداخلها مئات اللقي الأثرية.

 

- نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة البوباسطيون بسقارة في الكشف عن بئر جديد مدفون به عدد ضخم من اللقى الأثرية من التوابيت والمومياوات والتماثيل.

 

- نجحت البعثة الفرنسية العاملة بتل الفراعين  بكفر الشيخ في  الكشف عن العديد من القطع الأثرية منها مطحنة من حجر البازلت الأسود وبعض المسارج الفخارية وقطعة من الفخار عليها نص يوناني.

 

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الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفي وزيري المجلس الأعلي للأثار الممر الجنائزي الملحق بمعبد سيتي الأول كشك الخديوي مبني مصطبة المحمل معبد سيتي الأول معبد هابو بالأقصر معابد الكرنك معبد فيله معبد هابو

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