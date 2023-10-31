الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

ورشة تعريفية عن الحركة الكشفية بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد

ورشة عمل بجامعة الوادي
ورشة عمل بجامعة الوادي الجديد، ڤيتو

نظمت كلية الآداب بجامعة الوادى الجديد، ورشة تعريفية عن: (الحركة الكشفية)، والتي حاضر بها قائد تدريب محمد مسعد عوض- مشرف نشاط الجوالة والخدمة العامة برعاية الشباب المركزية بجامعة الوادى الجديد، وذلك بحضور قائد دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، والجوالين من طلبة الكلية.

وصرح الدكتور إسلام عامر بأن الهدف من عقد هذه الورشة تفعيل نشاط الجوالة بالكلية وتعريف المشاركين بمبادئ وأهداف الحركة والكشفية، وإكسابهم مهارة التخيم.

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وأضاف دكتور خلف بدوي منسق الأنشطة الطلابية بالكلية أن الورشة تتضمنت عدة محاور منها: مفهوم الحركة الكشفية، وتاريخها، ومبادئها، وأهدافها، والقانون الكشفي، ومراحلها العمرية، ثم عرض للهيكل التنظيمي للحركة الكشفية على المستوى العالمي، والعربي، والمحلي، ثم الزي الكشفي وشاراته، والهيكل التنظيمي للعشيرة، ونظام تأهيل القادة، وقادة القادة، وتم تدريب الجوالين على نصب الخيم،

وأخيرًا تم تكريم الطلاب الحاصلين على دورة رواد الرهوط، والرواد الأكابر، والدراسة الأولية إعداد قادة الوحدات الجدد.

يذكر أن الورشة برعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

هذا فيما نفذت كليه التربية بجامعة الوادي الجديد، في العرس السنوي لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي احتفالية خاصة كرنفال welcome day لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي الحالي بملعب كرة القدم بفناء الكلية وقدمت فيه الكلية عروض تقديمية لبانوراما الأنشطة الطلابية وعرض تعبير حركي لطلاب الفرقة الأولى شعبة الطفولة ومجموعة من الألعاب الترويجية للطلاب الجدد والقدامى ومباراة كرة القدم، والكرة لطائرة، كرة السلة؛ بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية وذلك لزيادة أواصر الصلة والترحيب بالطلاب والطالبات الجدد بحضور ورعاية من الدكتور عميد الكلية، ومنسق عام الأنشطة الطلابية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين،وتم تقديم جوائز مالية ومعنوية للطلاب الجدد وخاصة من الطلاب الوافدين من المحافظات الأخرى وقد ظهرت الاحتفالية في ابهى صورها بتحقيق الأهداف المرجوة منها وإعجاب كل السادة الحاضرين والمشاركين.

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