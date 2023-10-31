الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

وكيل النواب يكشف 4 حقائق عن زيارة رئيس الوزراء لسيناء

رئيس الوزراء في سيناء،
رئيس الوزراء في سيناء، فيتو

أكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن كلمة وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة شمال سيناء كشفت عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها الحرص الحقيقى من مصر قيادة وحكومة وبرلمانًا وشعبًا على الحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من ارض سيناء الطاهرة والمقدسة
 

الحقيقة الثانية

 

وقال " سعد الدين " فى تصريحات له: إن الحقيقة الثانية تتمثل فى استمرار جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواصلة تشييد المشروعات القومية العملاقة داخل أرض سيناء لتكون هذه المنطقة المهمة فى بؤرة اهتمامات الدولة المصرية بجميع مؤسساتها مثمنًا ما حققته مصر من مشروعات تنموية كبيرة ومشروعات البنية الاساسية من طرق وأنفاق ومحاور جعلت سيناء ترتبط ارتباطًا حقيقيًا بالوادي والدلتا بعد عقود طويلة من عدم الاهتمام بهذا الملف الذى يعد واحدًا من أهم الملفات للحفاظ على الأمن القومى المصرى وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية الى أرض سيناء
 

Advertisements

الحقيقة الثالثة 

وأكد المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أن الحقيقة الثالثة تمثلت فى تمثيل كل التيارات السياسية والحزبية والشعبية فى هذه الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الوزراء لسيناء وهو ما يؤكد حرص ال 105 مليون مواطن على الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه مصر موجهًا التحية والتقدير لكل المصريين على دعمهم التام والحقيقى لسياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية خلال هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها المنطقة بسبب الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والتى راح ضحيتها الالاف من الشهداء الابرياء من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال الفلسطينيين
 

الحقيقة الرابعة

وقال: إن الحقيقة الرابعة تتمثل فى الدعم الكبير والتضحيات الضخمة التي قدمها ابطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتحرير كل ربوع سيناء الغالية من براثن الارهاب والارهابيين موجهًا تحية قلبية على اعلان شيوخ القبائل وجماهير وأهالى سيناء خلال زيارة رئيس الوزراء دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل سيناء
 

وأعرب المستشار أحمد سعد الدين عن ثقته التامة فى أن سيناء ستكون واحدة من أهم المناطق الواعدة اقتصاديًا وصناعيًا وزراعيًا وسياحيًا خلال المرحلة القادمة مناشدًا رجال الأعمال والاستثمار الوطنيين التوجه باستثماراتهم الى سيناء بعد الحوافز التشجيعية التى قررتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للاستثمار فى سيناء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستثمارات المحلية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار أحمد سعد الدين حكومة الدكتور مصطفي مدبولي محافظة شمال سيناء

مواد متعلقة

عربية النواب: جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

تفاصيل جلسة استطلاع تضامن النواب بشأن مراكز الإغاثة

رئيس زراعة النواب ينتقد غياب ممثلي الحكومة عن اجتماع اللجنة ويهدد بالتصعيد

الأكثر قراءة

رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

طوربيد العاصف، مشاهد تعرض لأول مرة عن سلاح القسام الجديد فى المعركة ضد إسرائيل (فيديو)

رمضان قديروف يهدد بإطلاق النار على المظاهرات المعادية للسامية في الشيشان

أسعار الذهب الآن، آخر تحديث للمعدن الأصفر فى الأسواق

الحكومة: انقطاع الكهرباء لن يزيد على ساعتين، وربنا يهون وتنتهي قريبًا

الأهلي يوجه الشكر لوزير الداخلية والقيادات الأمنية

الخارجية الأمريكية: الظروف ليست مواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لحل الدولتين (فيديو)

الانتصار على الأنقاض، صور تظهر توغل جيش الاحتلال بين حطام المنازل في قطاع غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

اتبرع لفلسطين بدون رسوم، مبادرة شهامة من صاحب محل بقالة (فيديو وصور)

لم يكمل تعليمه ويتحدث ثلاث لغات، حكاية أشهر بائع كتب وأنتيكات بالزمالك (صور)

بايدن وزوجته يحتفلان بالهالوين وسط اشتعال الحرب واستشهاد الآلاف في غزة

دعمًا للقضية الفلسطينية، محمد البشبيشي يرسم جرافيتي لقبة الصخرة على حائط منزله (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 31-10-2023

20 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

مجزرة جباليا تضاعف المأساة..نزيف الشهداء مستمر في غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

حكم الاحتفال بالهالوين في الديانات السماوية

ما حكم رد الهدايا بعد فسخ الخطوبة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية