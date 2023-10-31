الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

نائب محافظ البحيرة تقود حملة مكبرة لإزالة التعديات لليوم الثاني على التوالي (صور)

حملة مكبرة لإزالة
حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبحيرة، فيتو

قادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حملات إزالة مكبرة برئاسة لليوم الثاني علي التوالي، بمشاركة اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة، وبحضور اللواء  محمود جمال - مساعد مدير الأمن وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود، والتصدي بكل قوة، وحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
 

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وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 8 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 7980م٢ بقرطسا  مركز دمنهور.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية، ومنع التعدي عليها مرة أخرى، وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.

كما شددت نائب المحافظ، على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملًا.

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محافظ البحيرة مديرية حملة مكبرة دمنهور

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