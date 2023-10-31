حقوقي: إسرائيل تنتهك كافة القوانين الدولية بالمجازر الوحشية

مجزرة جباليا، قال الدكتور صبرة القاسمى الحقوقى ومدير الجبهة الوسطية لمواجهة العنف: إن الكيان الصهيونى ينتهك كافة القوانين والقواعد الدولية والإنسانية بل والمعاهدات والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني تضرب بكافة القواعد القانونية والإنسانية عرض الحائط ولا تبالى، اعتمادا على الدعم الأمريكى وبعض الدول الأوربية.

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، وأضاف فى تصريح لفيتو على الرغم من أن كافة قواعد الصراع المسلح المتفق عليها دوليا تنبثق من اتفاقيات جنيف لعام 1949، والتي صادقت عليها كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وصدر بموجبها أحكاما بمحكمة العدل الدولية بلاهاى، حيث تنظم اتفاقيات 1949 سلسلة من القواعد القانونية تحكم مسائل معاملة المدنيين فى الأراضى المحتلة وواجبات الدول المحتلة وكيفية تعامل الجنود مع المدنيين.

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ومسؤلية دولة الإحتلال عن المدنيين وطرق التعامل معهم وتأمين حياتهم ومعاملتهم معاملة كريمة وتوفير متطلبات الحياة من سكن ومأكل وملبس وعلاج إلا أن جيش الإحتلال الصهيوني يضرب بكل ذلك عرض الحائط مما يضع علامات تساؤل حول معاملة دول العالم ومجلس الأمن الدولى والأمم المتحدة ومسؤليتهم حول فرض وتطبيق النظام والقانون والإتفاقيات الدولية مما يوضح الطريقة البغيضة للعالم المتحضر فى الكيل بمكيالين.



وتابع: أين ما يعرف بقانون " النزاعات المسلحة " أو " القانون الدولى الإنساني " من معاملة المدنيين وأسرى الحرب ومدى تطبيقهما على الصراع الدائر على الأراضى المحتلة.

و واصل حديثة قائلا أن الهدف العام لاتفاقية جنيف وما يتبعها من قوانين إنسانية هدف سام وهو حماية المدنيين فى زمن الحرب والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية فى زمن الحروب والنزاعات وهو ما لا توفره قوى الإحتلال الغاشمة حتى فى زمن السلم.

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية جنيف لسنة 1949 قد منحت الشعوب المحتلة ما تعارفت عليه كافة الشرائع السماوية وكافة القوانين الدولية والإنسانية من حق الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال ويسبق ذلك حق الدفاع عن الأرض والعمل على مقاومة وإخراج المحتل بأى صورة من الصور.



وعلى الرغم من أن هناك ما يطلق عليه " المحكمة الجنائية الدولية " تأسست فى عام 2002 وهى محكمة دائمة مختصة بالنظر فيما يطلق عليه جرائم الحرب فى العالم وتشمل ولايتها القضائية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية فى الدول الأعضاء وعددهم 123 دولة، إلا أن المثير للدهشة أن اختصاص هذه المحمة يتوقف عند الكيان الصهيوني الغاصب وذلك لرفض الكيان الصهيونى المحتل الولاية القضائية للمحكمة وترفض التعامل معها بصورة رسميا.



و من الجدير بالذكر أن الإدعاء العام فى المحكمة الدولية مارس صلاحية المحكمة فى 17 قضية مختلفة فى أوكرانيا وأفغانستان والسودان وميانمار.



وعلى الرغم من أن هناك تحقيق فى إتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى الأراضى المحتلة منذ 2021 ولكن حتى الأن لم يتمخض عن هذا التحقيق صدور اى من أوامر أو قرارات الإعتقال بحق المتهمين ومرتكبي الجرائم.

مجزرة جباليا، وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء اليوم الثلاثاء أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلي وقوع عدد هائل من الشهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.